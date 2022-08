Gana el Villanovense, empata el Don Benito y pierde el Coria

Tres de los representantes extremeños que iniciarán el próximo fin de semana la competición en la Segunda Federación disputaron este sábado amistosos dándose los tres resultados posibles. Cronológicamente, la tarde empezó con la derrota del Coria (4-1 ante el Valladolid Promesas), continuó con el empate del Don Benito (0-0 frente al Majadahonda) y culminó con el triunfo del Villanovense (1-0 frente al Recreativo).

VALLADOLID PROMESAS 4, CORIA 1

En partido disputado en Zaratán (Valladolid), el Coria encajó un duro resultado basado en un segundo tiempo en el que no ofreció su mejor imagen. Antes, en el primero, no tuvo fortuna de cara a la portería rival.

La historia pudo haber cambiado si el disparo de Santi Luque en el minuto 12, todavía con 0-0, no se hubiese estrellado en el poste tras una gran jugada. A partir de entonces, mandó el Valladolid Promesas, que se adelantó en el minuto 19 por mediación de Slavy, de penalti. Poco después, Santi Luque volvió a encontrarse con la madera. Empató Traver antes del descanso (min. 44).

Diego Moreno y Cedric(mins. 59 y 63) anotaron de forma casi consecutiva para el filial pucelano, que redondeó el resultado en el 77, de nuevo gracias a Cedric.

Alberto Urquía alineó de inicio (orden por dorsales) a Varea, Miguel Cera, Pedro Melli, Deco, Álvaro Traver, Santi Luque, Alexander, Mané, Joserra, Sergio Gómez y Ledesma. Después, daría entrada a Diego Moreno, Iván Simón, Asiel, Alejandro, Vadillo y De Plasencia,

DON BENITO 0, MAJADAHONDA B 0

No termina con buenas sensaciones el conjunto rojiblanco, que no pudo ganar en el Vicente Sanz a un equipo de Tercera. El problema volvió a ser evidente: las oportunidades que genera no consigue transformarlas, con lo que todo se complica.

La posesión fue durante la mayor parte del choque fue para el Don Benito. Al Majadahonda B, que en realidad es el Club Deportivo Paracuellos, le bastó con defenderse ordenadamente.

Roberto Aguirre apostó de inicio por Dani Simón, Marcos Ruiz, Lolo Pavón, Rafa Ortiz, Josepe, Fran Pérez, Carlos López, Concheiro, Manu Molina, Pablo Rodríguez y Morais. En la primera mitad salió al campo Guijarro y en la segunda, Santana --muy activo buscando el gol que no llegó--, Josué, Llamazares y Álvaro García.

VILLANOVENSE 1, RECREATIVO 0

El equipo que mejores sensaciones dejó fue el de Manolo Cano, sobre todo durante los primeros 45 minutos. Se mostró muy bien plantado y una idea de juego clara, imponiéndose a un histórico como el Recre que esta campaña espera volver por sus fueros en la Segunda Federación.

Empezó realmente bien el partido para los locales, que se adelantaron con un disparo cruzado de Javi Pérez(min. 10). El balón siguió siendo suyo, con varias ocasiones que no fructificaron por muy poco. En la segunda parte el ritmo bajó y no hubo más alteraciones en el marcador.

Lázaro, Samu Hurtado, Parejo, Javi Sánchez, DanOjog, Pajuelo, Óscar, Andy, Higor Rocha, Guille Perero y Javi Pérez (orden por dorsales) conformaron el equipo inicial serón. Ohemeng, Adri Escudero y Sillero entraron en la recta final.