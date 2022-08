Navalmoral FS: Un reto claro y 20 años de vida

La próxima será una temporada de cambios importantes en el fútbol sala extremeño de competiciones estatales. Desde el gran palo que supone que el UD La Cruz no salga a competir en Segunda División femenina hasta la enorme satisfacción que produjo el ascenso a Segunda B del modesto Bambatan Rena.Y no es ajeno a estos movimientos el Logista Parcel Navalmoral, al menos en cuanto a su historia particular. Cumplirá veinte años desde su fundación el próximo 2023 y lo hará jugando en Tercera División tras bajar de Segunda B donde estuvo una década de forma ininterrumpida.

El equipo moralo se ha alejado de dramas, una vez superado el disgusto del descenso, para tirar de la lógica humildad que pide el trance e intentar cuanto antes retornar a la tercera categoría del fútbol sala español. Su entrenador Natanael Torrecillas ha compuesto una plantilla joven, con el retorno de varios jugadores que ya militaron en este equipo, completada con veteranos como Nando, Fermín, Cheche y Josete. En pretemporada ha jugado dos partidos con victorias 4-5 ante el Gravera Valdefuentes Montehermoso y 7-4 ante el Publijaime Jaraíz. Tras jugar este sábado ante el Arroyomolinos (20.00, Municipal de Navalmoral), ya en septiembre se medirá en amistosos al FS Talavera, Bambatan Rena y Guijuelo. En total el Navalmoral FS tendrá 10 equipos en competición y casi ciento cincuenta jugadores en su estructura de cantera. Calendario de Tercera La Federación Extremeña de Fútbol hizo público el calendario del grupo 23º de Tercera División de fútbol sala que dieciséis equipos jugarán desde el 17 de septiembre. En la primera jornada: GV Energía Badajoz-As.C.V-CD Vivares Alfar Salvatierra-Casar de Cáceres Granja Futsal-Cedillo Gravera-Valdefuentes Montehermoso-Valdetorres Fenisa Deleitosa-Cáceres Uex B Logista Parcel Navalmoral-CD Colegio San José Torrecillas-Ciudad de Almendralejo PublijaimeJaraiz-Flecha Negra