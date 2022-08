«Mi intención es crear ambiente. Traigo mi equipo de música, les pongo las canciones apropiadas para el momento y quiero que los chavales se sientan importantes. Los trato como si fueran jugadores profesionales». César Pavón Bernal (Cáceres, 31 de diciembre de 1972) recoge las botellas de agua que, estratégicamente, ha situado para que los jóvenes futbolistas del Cacereño B juvenil se refresquen. Son casi las doce de la mañana en los campos de Manuel Sánchez Delgado y hace calor.

Pavón, que jugó en Las 300 y en el Cacereño B a finales de los 80, está feliz. «El año pasado conocía a este equipo a un chaval que era amigo de mi hija. Le dije a Pani (el entrenador), que si le podía echar una mano. Ya tenían cuerpo técnico. Me comentó que me sentara en la terraza y que me tomara un café. Yo no puedo hacer eso. Necesito actividad», cuenta el protagonista de esta llamativa historia, que durante el partido ante el filial del Cacereño ha estado grabando con su móvil y subiendo a su cuenta de la red social Twitter (@cesarpa065288788) muchas de las acciones del amistoso entre los dos equipos de la cantera del CPC. No importa que los ‘mayores’ han goleado a ‘su’ equipo.

El entusiasta aficionado lleva transporta una nevera (con el escudo del decano, claro), ahí donde ha almacenado las botellas de agua, ahí desde donde también en los entrenamientos les facilita bebidas isotónicas. «La gente me dice: ¿y cómo llevas eso? Yo les digo: el agua mineral son 17 céntimos la botella. Eso no merece ni mención, pero yo quiero que a los chavales no les falte de nada y que se sientan importantes». Pavón, en efecto, no es un potentado: es un humilde empleado de un estanco en Nuevo Cáceres y para él no es gravoso este esfuerzo.

Tiene muchas ideas este hombre con ganas de hacer cosas. Creador de la Asociación de Amigos del Caballo de Cáceres, de la que es presidente, esa es su otra pasión. Pero ahora está especialmente motivado. Y lo relata todo con un incuestionable pasión. “Lo del tema de la música es importante. Lo tengo estudiado minuto por minuto, dependiendo de si están los jugadores en el campo o no. Si no pones lo apropiado no sirve. Antes del partido la primera que pongo es del oeste: los tres pistoleros (Pani, Félix Mendo, su ayudante y yo) estamos en una foto que tengo en Twitter, como si fuéramos ‘el bueno, el feo y el malo’. Luego pongo la de la UEFA en plan ambiente y cuando los jugadores salen la que ponía antiguamente Canal Plus, que me encanta. Después, canciones que peguen bien, como las de AC/DC».

El himno, clave

El momento álgido está claro: «les pongo el himno del Cacereño cuando entran. Eso es sagrado, una institución». Y todo ello tiene un motivo, explica: “cuando empezó Carlos Ordóñez de presidente, es cuando más me he involucrado en el club. He visto a una persona que se desvive y yo, si puedo echarle una mano, se la echo encantado».

«Para una ciudad con casi 100.000 habitantes, somos poquísimos socios. Es una pena», agrega Pavón en relación a los aproximadamente 1.300 abonados que tiene la entidad ahora.

Él se centra en el juvenil B. “Mi objetivo, como le he dicho un poco en broma al entrenador, es meter a 600 personas en Pinilla. Tengo la cabeza llena de ideas", apunta. “No lo quería hacer público, pero lo voy a hacer. Tengo preparados unos botes de humo preciosos. No son bengalas. Tengo documentación donde se acredita que es solamente humo que ni mancha ni es tóxico. Voy a pedir autorización para crear un poco de ambiente», afirma entusiasta.

También dice haber contactado con una academia de baile callejero (K-Tharsis), «para que vengan a los partidos al estadio. Quiero promocionarla siempre que lleguemos a un acuerdo. No son cheerleaders».

Del mismo modo, también está madurando otra iniciativa no poco llamativa. «Este año como novedad les voy a traer fruta y también al equipo contrario, con un sobre de bienvenida y agradecimiento por la visita a Cáceres. He visto en el fútbol mucho radicalismo y no hay cosa más bonita que tratar bien a la gente que va a tu casa. Hemos hecho unas tarjetas, con una cesta con el escudo del Cacereño B y voy a llenarlas con plátanos, manzanas… fruta del tiempo, y se las voy a poner en el vestuario con una tarjeta».

Dice que todo lo hace «porque me satisface. Los chavales encantados. Se me pone la carne de gallina cuando lo cuento», aduce. Lo de colaborar en el primer equipo es, de momento, «imposible por mi trabajo. Soy empleado y no tengo tiempo». Sí comenta que tanto el entrenador como el presidente verde «están alucinados, pero no me tienen que agradecer nada. Mi mayor satisfacción es cuando me ponen en Twitter y me dan las gracias los padres. Algunos se me han presentado para traerme regalos, chorizo, Torta del Casar… pero yo les digo que no me traigan nada, que yo todo lo hago desinteresadamente por los chavales y por el club».

Y pone ejemplos: «me vino el padre de un jugador que había tenido rotura de ligamento cruzado. Me dijo que su hijo estaba totalmente hundido y que desde que le había hecho los vídeos se había puesto a correr».

En Cáceres, subraya el protagonista, «se suele involucrar muy poco la gente», como lo que ocurre con su asociación de caballos, «que está muy parada». Pavón tiene su particular teoría: «aquí hay muchas personas que quieren hacer muchísimas cosas. El problema es que tenemos ganas de hacer daño y poner zancadillas, en vez de aportar. Los que quieren aportar se quedan en casa porque se cansan. Ilusión no nos falta, ganas tampoco, que quede claro».