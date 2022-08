La mala gestión de todo lo relacionado con el Dux Internacional de Madrid ha terminado afectando al Mérida, ya que el conjunto de Juanma Barrero debería enfrentarse al cuadro madrileño este sábado en la segunda jornada. En la primera cita de la competición, el cuadro de Villaviciosa de Odón no compareció frente al Deportivo de la Coruña. Ante esta situación, el Juez Único de competiciones no profesionales ha resuelto que para “conocer con la antelación mínima suficiente si la próxima jornada va a poder disputarse el partido previsto entre el Dux Internacional SL y la AD Mérida evitando gastos innecesarios al club visitante y a sus aficionados que pudieran tener previsto desplazarse hasta el lugar de celebración del encuentro, se adopta la medida provisional de exigir al Club que solicite y disponga antes del miércoles 31 de agosto a las 12 horas del número mínimo de licencias establecidas en el Reglamento General o, en su caso y si no dispone de ellas o considera que no debe disponerlas hasta el día 1 a las 23:59h, deposite o avale ante la RFEF la cantidad de 493.317€ que, de acuerdo con los informes disponibles, es la cantidad de los perjuicios económicos que causaría a los demás clubes del mismo grupo en caso de no participación en la competición debidos a la pérdida económica cuantificable que tendría cada uno de los clubes de la parte proporcional de las cuotas de los abonados y de las taquillas más otros ingresos del día del partido en caso que el Dux Internacional SL acabara no disputando la competición”. En definitiva, hasta el miércoles o el jueves, los emeritenses no sabrán si tienen partido, pues se está barruntando que existe la posibilidad de que el rival esté intentando obrar el milagro de conformar una plantilla suficiente como para comparecer.

Por otro lado, la resolución continúa explicando que, en caso de que definitivamente la entidad madrileña no participe en la competición“debido a la inmediatez del inicio de las competiciones en las categorías inferiores, el Juez Único ha fijado un plazo para que los clubes con méritos deportivos puedan manifestar su interés por la inscripción y acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en cada categoría”. En este caso, el que ocuparía dicha plaza sería el Talavera, lo que no se especifica si el equipo que entrara empezaría jugando en esta segunda jornada o se quedarían aplazados estos dos primeros encuentros, lo cual supondría también un perjuicio para la entidad emeritense, pues se vería obligado a viajar entresemana en la fecha en la que se prevea el partido. Nacho Goma no sigue A falta de pocas horas para el cierre de mercado, el Mérida ha hecho el primer movimiento previsible, darle la baja a Nacho Goma para dejar la ficha libre a la llegada de Akito. Goma llegó en el pasado mercado de invierno y fue un futbolista muy protagonista en el cambio que protagonizó el equipo consiguiendo el ascenso final. Su renovación este verano se tomó como una buena noticia en el entorno romano, sin embargo, la necesidad de dejar hueco al delantero japonés sumado a la circunstancia de que el centro del campo es la zona con más futbolistas del plantel han dado lugar a la salida del futbolista andaluz.