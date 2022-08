Cacereño: Cobos, a repetir la fiabilidad... toda la liga

No le va a ser fácil a Julio Cobos ni igualar ni superar lo disfrutado la pasada campaña, cuando tuvo un Cacereño hiperfiable hasta los dos últimos meses, cuando le vino esa desconexión letal que le dejó sin ascenso.

Por muy variadas razones, la primera de ellas es que la columna vertebral (Kamal, Barba, Carlos Daniel, José Ramón) decidió no seguir y los actores secundarios no se ha querido continuar con ellos, el perfil de futbolistas no puede ser igual. Solamente uno de los centrales permanece en la plantilla, José Martínez (a expensas de lo que pueda ocurrir con Rubén Sánchez) y en el centro del campo el esqueleto se ha transformado radicalmente.

Con muy poco superviviente (incluso en la portería se ha cambiado) el equipo es prácticamente nuevo. La apuesta es jugar con extremos, pero también hay que tener en cuenta que hay dos ‘9’, David Grande y Rubén Solano, y otro que a lo largo de su carrera también ha sido delantero centro, Iván Fernández. En teoría, el equipo tiene más posibilidades en forma de alternativas de juego.

También sobre el papel, al Cacereño se le queda corto el puesto de lateral izquierdo, con Gomis, aunque Manuel Molina, habitual central, también tiene experiencia en esa demarcación. Sin embargo, su 1.93 parece una estatura demasiado alta como para desempeñar, si no es por una urgencia, esas labores.

Cobos ha probado todo tipo de sistemas hasta, en principio, tener claro qué va a hacer el próximo domingo en el debut en casa del Alcorcón B. Carmelo y Karim parecen, en principio, los que más papeletas tienen para ser extremos, aunque con el de Valdehornillos, como sucediera la pasada temporada, es complicado acertar dada su propensión a cambiar continuamente de futbolistas para no desgastar al equipo.

El Cacereño, en cualquier caso, apunta a grupo aguerrido, con menos calidad, pero más espíritu grupal. El fútbol, en cualquier caso, es siempre asignatura difícil.