Coria: Los extremeños como seña de identidad

Ha sido el Coria el club que más continuidad ha dado a su proyecto entre los extremeños: nueve futbolistas de los 21 que componen su plantilla ya estaban la temporada pasada. Lógico:sorprendieron a propios extraños metiéndose en el ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación.

Otra de las señas de identidad el cuadro del Alagón ha sido seguir contando con futbolistas extremeños. Pese a las marchas de los brocenses Carlos García y Pino, ha habido tres refuerzos, Joserra, Félix Ledesma y Asiel, que llegan con la vitola de la blanca, negra y verde. Y con ello el entrenador. Se fue Rai y sigue la estela Alberto Urquía, que tendrá como segundo a Miguel Ángel Ávila.

No varía la filosofía de apostar por los de la casa, ya que además están en la primera plantilla dos canteranos:Dani Mori y Vadillo.

Los resultados no han sido buenos en pretemporada, pero no hay preocupación:el equipo está aún por hacer y por formar un verdadero grupo. Y es que ha habido muchos lesionados en este tiempo, con futbolistas clave, como Mahíllo, que aún no ha podido participar con el grupo.

La idea en principio es alternar el 4-2-3-1 con el 4-4-2, con Nané como referencia arriba. En este año será importante ver cómo es el rendimiento de Isma Cerro, a quien se le ha visto fino en esta temporada. El cacereño está llamado a ser referencia, al igual que Santi Luque o Traver, entre los que se han quedado. También hay mucha confianza en el lateral Cintas, al igual que en Joserra, que regresa.

Aún está pendiente, en cualquier caso, el terreno de juego de La Isla, en pleno proceso de resiembra. Y es que el fútbol que puede desplegar el Coria, con futbolistas de calidad, se espera que sea de primer nivel técnico. Así lo creen en el club que preside Aurelio Gutiérrez y en el que el director deportivo, Jesús Manibardo, cuida al detalle la confección de cada plantilla, un grupo con una vocación extremeña que le funcionó no hace mucho.