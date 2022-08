¿Cómo te encuentras después de los grandes resultados de este verano?

Pues la verdad que muy contenta. En junio los dos cuartos puestos en las pruebas de Francia y A Coruña, y en Swansea en las últimas Series Mundiales hasta ahora conseguí subirme al podio como tercera, así que muy feliz con lo obtenido hasta ahora. Ya mirando a la prueba de este fin de semana en Alandra en Portugal, para tratar de conseguir un gran resultado igualmente.

¿Has cumplido los objetivos que te marcabas en esta primera mitad del año?

En realidad desde mi punto de vista los he superado. Ya sólo queda la última parte del año, y estar en el séptimo puesto del ranking internacional, dentro de mi categoría PTS5, supone estar algo más arriba de lo que esperaba, que era luchar por estar en el top 10. Para mí los deberes de esta temporada está hechos en parte y estamos haciendo las cosas bien, gracias también por supuesto al trabajo de los técnicos y entrenadores que nos acompañan.

¿Qué objetivos o competiciones te marcas como clave en lo que queda de año?

Como decía el primero de ellos es este fin de semana volver a subir al podio en Portugal, mejorando si se puede la marca del año pasado, y lo siguiente será enfocarse en el Campeonato de España de Paratriatlón que se celebrará en Cartagena en octubre. Posteriormente tendríamos la prueba de Turquía, que sería la última antes del Mundial de Abu Dabi, en el que me gustaría estar, siempre que se den los resultados necesarios en las citas previas.

Tu entrada en el paratriatlón es relativamente reciente, ¿cómo has vivido la enorme y vertiginosa evolución que has tenido desde que comenzaste?

Fue verdaderamente repentina, a raíz de la lesión que sufrí y a través del club en el que me inicié, el CAPEX, gracias también a una llamada de Kini Carrasco, entrenador del equipo nacional de promesas paralímpicas, del que formo parte. Ha sido un gran cambio en mi vida, la transición de una vida entre comillas normal a pasar a ser deportista paralímpica. Muy contenta de mi evolución personal y sobre todo deportiva en estos años.

¿Con cuál tramo disfrutas y sufres más en las competiciones: natación, ciclismo o carrera?

Pues realmente no sé en cual disfruto más... lo que sí es seguro que por mi lesión en el tobillo derecho y porque es el último tramo, donde más sufro es en los 5 kilómetros de carrera. Esa tensión se nota y me pasa factura como a mitad de ese tramo. Muscularmente voy bien, pero ya el tobillo empieza a molestar y me cuesta mantener el ritmo o mejorar marcas. Pero en ello estamos trabajando. Ahora mismo en la bici es donde mejor me siento, pero disfruto de la competición al completo.

¿Cómo se planifican los entrenamientos en un deporte que comprende 3 disciplinas?

Es bastante complicado cuadrar horarios de entrenamientos cuando hay que compaginarlos con vida laboral y personal. Yo ahora mismo llevo un ritmo de entrenamientos dobles diarios y el fin de semana aprovecho para hacer ‘tiradas’ largas con la bici cuando no compito. Mi horario de trabajo es de 8 a 3, así la tarde la dedico casi en exclusiva a entrenar, pero como de momento puedo hacerlo, ese cansancio que acumulo al final de la jornada se va llevando bien.

¿Ha habido tiempo para el ocio en este verano? ¿Qué te gusta hacer cuando es posible?

Sí, siempre que puedo, entre los viajes que está habiendo esta temporada, me escapo a Mérida o Cáceres a ver a mi familia. Ahora en verano he aprovechado incluso para hacer algún viaje con amigas o disfrutar de la vida familiar. Yo soy de la opinión de que siempre se puede encontrar hueco para hacer algo que te apetece. Es fundamental, para nosotras como deportistas de Alto Rendimiento, disfrutar también de la vida social y compartir momentos con los más cercanos. Si quieres, puedes.

¿Cómo compaginas la faceta deportiva con tu vida familiar y el aspecto laboral?

Como decía, lo mejor que puedo. El hecho de vivir cerca de la familia me facilita las cosas para escaparme a verlos en cualquier hueco. En el ámbito laboral, en estos dos últimos años he cambiado de ocupación varias veces, y afortunadamente he sido capaz de planificar entrenamientos en función de los horarios de jornada partida o continuada. Mi situación personal, sin cargas familiares por el momento, quizás ayude en ese sentido.

¿Con qué apoyos cuentas?

Actualmente además de con el apoyo de familia y amistades, cuento con colaboraciones de firmas de ropa deportiva, componentes mecánicos de material deportivo y demás, así como el patrocinio de instituciones como el Ayuntamiento de Mérida o la Diputación de Badajoz, y, sobre todo, el de la Fundación Jóvenes y Deporte, el cual fue una grata sorpresa cuando su directora Sonia Bejarano me llamó para comunicarme que querían que formase parte de proyecto. Muy agradecida por el hecho de que hayan querido contar conmigo, lo que me reafirma y me anima a seguir.

¿Te ves en París 2024?

Esa es la pregunta del millón... A corto plazo no es mi objetivo. Vivo mucho el momento y las competiciones que tengo a la vista, sin pensar mucho en las de próximos años. Efectivamente, si miramos el ranking internacional actual, si puedo verme en París, pero queda mucho 2022, año preolímpico 2023 y muchos meses antes de París en 2024. Las variaciones en el ranking y en la puntuación pueden ser muchas, pero lo que sí sé es que mi objetivo es lucharlo, luchar en cada competición, no tirar la toalla y tener como objetivo final el conseguirlo.