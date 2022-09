El Comité Técnico de Árbitros (CTA) y las árbitras de la Primera Iberdrola femenina pidieron la profesionalización del colectivo para poder tener una dedicación acorde a la categoría como las jugadoras y pidieron un acuerdo al respecto entre la Liga y la Federación (RFEF).

El presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, la responsable del arbitraje femenino del mismo, Yolanda Parga, y las árbitras internacionales Marta Huerta de Aza y Guadalupe Porras, esta extremeña, expresaron esta reivindicación en la presentación del seminario que las árbitras de Primera y Segunda realizan este fin de semana, previo al inicio de la Liga el próximo día 11.

«La declaración de profesional ya la estableció el Consejo Superior de Deportes. Aquí tenemos la negociación del nuevo acuerdo de coordinación global y qué partidas deben dedicarse al arbitraje femenino. No tengo ninguna duda de que se llegará a un acuerdo», dijo Medina Cantalejo.

El presidente del CTA apuntó que «la voluntad de la Federación de respaldo es absoluta»; rechazó que las árbitras tengan que compatibilizar el arbitraje con sus trabajos y defendió que haya «una equiparación para que tengan unos mínimos, una relación contractual».

«Lo profesional implica todo lo demás, hay un dinero que proporciona el CSD de 5 millones, tiene que haber un tema salarial. El Consejo se pronunció, la Federación lo ha hecho y creo que tenemos que llegar a un entendimiento. Moralmente es una exigencia que depende de todos. Nadie va a ser el malo o el bueno, estoy convencido que se va a llegar a un acuerdo», añadió.

EL TESTIMONIO DE PORRAS

Después de haber participado en la Eurocopa de Inglaterra y el Mundial sub-20 de Costa Rica este verano, Marta Huerta de Haza y Guadalupe Porras hablaron de la imposibilidad para la mayoría de vivir solo del arbitraje, cuando las asistentes cobran 160 euros por partido, y de las dificultades para hacer compatibles sus designaciones con sus trabajos.

Porras habló de los «muchos problemas por tener que viajar» que se encontró antes de tener contrato y lo considero fundamental para la evolución de la competición.

«Es importante la lucha por ese contrato, somos el único estamento que no somos profesionales y si queremos seguir evolucionando y tener más calidad en esta categoría todo pasa porque las árbitras tengamos esos contratos. Por 160 euros como asistente de un partido una no puede dejar un trabajo, no se le puede exigir, esa cifra no va a acorde a la liga que tenemos que es profesional», apuntó.

Yolanda Parga aseguró que el CTA está «superorgulloso del nivel de las árbitras», que ya han hecho controles médicos, pruebas técnicas «con muy buenos resultados» y este sábado pasarán las pruebas físicas, y detalló que durante la temporada harán seminarios online todos los fines de semana, subirán sus entrenamientos diarios a una plataforma y tendrán los mismos informadores que los colegiados de Primera y Segunda.