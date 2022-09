Era un secreto a voces que por fin se ha oficializado, a apenas 48 horas del debut liguero ante el Alcorcón B. El defensa Rubén Sánchez y el centrocampista Javi López --conocido futbolísticamente como 'Javito' durante la mayor parte de su carrera-- no continuarán en el Cacereño, como ha anunciado el club a primera hora de esta mañana. En realidad, de ninguna de las maneras podían hacerlo porque, dejando aparte el hecho de que Julio Cobos no cuenta con ellos, no había plazas de fichas senior para ellos en la plantilla.

Javi López marca más que Javito Las últimas incorporaciones llegadas al equipo verde les dejaron fuera, estando sus respectivas posiciones ya cubiertas. "Muchas gracias por estos años. Os deseamos lo mejor en el futuro" es el escueto mensaje que les manda el club a través de sus redes sociales, después de estar toda la pretemporada negociando intensamente la ruptura de sus contratos, a los que les restaba un año en vigor. Y es que eran los jugadores que más tiempo llevaban en la plantilla: Rubén Sánchez iniciada la 2017-18 y Javier López, desde la 2019-20. En todo este tiempo, sin ser titulares indiscutibles, sí han aparecido muy frecuentemente en las alineaciones de Cobos. Ambos buscan ya acomodo y es muy probable que al menos uno de ellos, Rubén Sánchez, termine en otro equipo extremeño de Segunda Federación.