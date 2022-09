El Montijo más ambicioso y más ilusionante de toda su historia se pone en marcha este domingo en competición oficial recibiendo la visita del Socuéllamos (12.00 horas), un rival siempre correoso en este tipo de categorías que cuenta con dos grandes similitudes con respecto al Montijo: gran conocedor de jugar partidos en campo de césped artificial y una gran talla de jugadores que convierten al balón parado en una de sus principales armas.

Necesita este Montijo arrancar bien la temporada para asentar sus ansias y ambiciones, que este año están depositadas en buscar el ascenso a Primera Federación. No se han escondido en mencionar la palabra ascenso ni su entrenador ni sus jugadores. El último esta semana ha sido Sergio Tienza, que hablaba de lo bonito que es poder jugar en esta categoría siendo un joven de las Vegas Bajas del Guadiana «y hacerlo con el reto de poder meter a un equipo como el Montijo en Primera Federación».

La pretemporada ha sido notable, en líneas generales, aunque es cierto que el Montijo no ha sido capaz de marcar ningún gol en sus dos últimos compromisos amistosos jugados en casa ante Recreativo de Huelva y Betis B, justo rivales de la misma categoría.

Esto no le preocupa a Juan Marrero, que tiene claro que su equipo va a llegar bien al partido. «Hemos metido muchas cargas y mi confianza está en que esta semana pueda florecer esa frescura bajando la intensidad».

La mejor noticia es que no hay bajas por parte del Montijo, por lo que Marrero tendrá que decidir un once que hace una semana todavía no tenía claro.

Sergio Tienza es un fijo bajo palos, mientras que la defensa parece probable con Javi Chino, Gabri, Madrigal y Pedro Toro. Es de esperar que para el primer partido, Marrero siga confiando en Julio Rodao en la medular y posiblemente junto a Yeray. De ahí en adelante, muchas alternativas. Cristo y Abraham Pozo parten con ventaja, mientras que Raíllo y Cristo García ha sido la delantera más repetida.

El Socuéllamos llega al primer partido de la temporada con una plantilla muy renovada y sólo cinco jugadores repiten del año pasado: Diego Nieves, Toboso, Ricar, Carlos Martínez y Pepe Delgado. Más de 15 fichajes que ha tenido que acoplar en un verano exprés. Destaca entre ellos el del delantero extremeño David Agudo, que será una de las grandes amenazas.

Alineaciones

MONTIJO: Tienza; Pedro Toro, Javi Chino, Gabri, Madrigal, Yeray, Rodado, Abraham Pozo, Cristo, Raíllo, Cristo García.

VISITANTE: Diego Nieves, Carlos, Siu, Fernández, Alcázar, Yalike, Xavi Pons, Christian, Fernandito, Eric y David Agudo.

ÁRBITRO: Pareja Nieto (andaluz).

ESTADIO: Emilio Macarro.

HORA: 12.00 H