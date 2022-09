El Coria de Alberto Urquía, a empezar a lo grande en casa

Desde el 21 de mayo no juega el Coria partido oficial. Fue contra La Nucía en el ‘playoff’ de ascenso Primera Federación. Este domingo, a partir de las 19.30, La Isla recibe al Guadalajara. Los celestes llegan con 12 novedades en su plantilla y el mismo número de bajas, así como la novedad en el banquillo de Alberto Urquia, que sustituye a Rai tras ser segundo del cacereño en las últimas temporadas.

La permanencia es la meta. Para ello se han hecho con los servicios, entre otros, de Toni Varea ( Numancia), Miguel Cera (Calahorra), Ledesma ( Móstoles) y Nané ( San Roque de Lepe), que darán un plus de calidad al equipo junto con el retorno de Joserra (Leganés B) y Asiel (Zamora).

Después de una irregular pretemporada con derrotas en Cáceres, Zamora, Valladolid y en casa contra Guijuelo y las victorias en Aceituna, Arroyo y en casa contra el Real Madrid C, unido al empate contra Moralo, el equipo de Urquía quiere empezar la temporada con una victoria que le de esa confianza necesaria para asentarse en una liga a priori igualada.

El técnico local cuenta con las bajas de Dani Mori, convaleciente de una operación de apendicitis, Mahillo que está en el último tramo de recuperación de la lesión de tobillo en el inicio de pretemporada y de Mercadal con una microrotura muscular.

Urquía declaraba en rueda de prensa que su equipo llega a este primer partido en condiciones óptimas de encarar este encuentro de liga y que intentaría llevar la iniciativa , con la propuesta futbolística que vienen haciendo los celestes en temporadas pasadas, siendo valientes con balón,lo que no resultaría fácil por el nivel del rival, destacando el bloque del equipo alcarreño, así como la presión en campo contrario, teniendo un juego atrevido y valiente.

El Guadalajara llega s con la intención de reverdecer viejos laureles y asentarse en 2 RFEF, después de lograr el ascenso la temporada pasada. Los de Gonzalo Ónega, no haber perdido en pretemporada, logrando cuatro victorias y tres empates. En el conjunto morado juegan dos ex de equipos extremeños:rl defensor David Gómez ( ex- Cacereño) y el que fuera jugador del Jerez Ablanque.