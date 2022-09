El Villanovense encaja la derrota más cruel para empezar

Hay muchas maneras de perder y la del Villanovense en el estreno liguero ha sido de las más crueles. En el último suspiro Kun aprovechó un auténtico regalo del capitán David Rodríguez para firmar el triunfo del Navalcarnero frente a un conjunto serón (0-1) que fue de más a menos durante el partido, aunque luchó hasta el final para llevarse el primer punto de la campaña. Fue un duelo muy táctico y disputado, con contadas ocasiones de gol, muy repartidas, que acabó decantándose para el barquito dirigido por Pablo Álvarez, provocando la primera derrota de Manolo Cano como técnico villano.

Ausente Adri Escudero, que aún debe cumplir cuatro partidos de sanción que arrastra desde la temporada pasada, saltó al terreno de juego con mucha ambición el Villanovense, presionando tan arriba que al ‘Naval’ le costaba sacar el balón incluso de su propia área. Como no le gustaba lo que veía, el técnico rojiblanco ordenó a sus jugadores pausar el juego y resetear la mente para, poco a poco, ir haciéndose con el control del juego.

Tras una primera ocasión de Runy, a la salida de un córner, respondió el equipo madrileño con un centro de Parra al corazón del área al que no llegó Hugo Esteban por muy poco. Minutos después, tras un nuevo córner, Higor Rocha pidió penalti por mano de un defensor local, que el árbitro no vio o, al menos, no consideró punible.

Álex Lázaro sería villano y héroe en la misma acción, poco antes del descanso; primero regaló el cuero a su tocayo Álex Gil en un mal despeje y, después, se rehizo ganándole en el mano a mano, con todo a favor del delantero. Con un centro de Óscar Muñoz desde la banda izquierda que no encontró rematador terminó la primera parte.

Tras la reanudación, Javi Pérez pudo marcar desde la frontal del área en otro saque de esquina ensayado en los entrenamientos, demostrando la importancia que le da Cano a las acciones de estrategia. Se pasó a una fase de dominio navalcarnereño, lo que obligó a replegarse al equipo de las Vegas Altas. Jesús Ocaña consiguió batir la portería foránea, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego. A la hora de juego, Hugo Esteban rozó el poste derecho de la portería de Lázaro en la ejecución de un libre directo.

A partir de ahí, los cambios le sentaron bien a un Villanovense que merodeó el área de Álex Fernández en un doble remate de Perero, que desbarató con los pies el cancerbero, y en sendas ocasiones de Sillero, que poco antes había sustituido a Higor Rocha. Una con el pie y otra con la derecha, rondó el que podría haber sido gol del triunfo villano, ya que quedaba muy poco para el final del encuentro. Pero no entraron y el jarro de agua fría llegó en el segundo minuto de la prolongación, dejando sin premio el esfuerzo realizado durante los 90 anteriores.