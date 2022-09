Arranca el Cáceres 2022-23

Arrancó el Cáceres Patrimonio de la Humanidad prácticamente al completo. En el entrenamiento de este lunes por la mañana solo faltó Noah Starkey, al que se espera en horas para iniciar su prueba de dos semanas para saber si se puede quedar. Los demás se sometieron a los ejercicios que ordenó Mario Díaz Hellín, el sempiterno preparador físico, bajo la atenta mirada de Roberto Blanco. El técnico inicia su cuarta temporada al frente del equipo, a lo que habría que sumarle la mitad de la 2018-19 cuando sustituyó a Ñete Bohigas.

Fue algo más que una simple sesión. Por allí se asomaron varios directivos y sobre todo el presidente del club, José Manuel Sánchez, que dio la bienvenida a los jugadores y luego atendió a los periodistas. Expresó el sentimiento habitual de estas ocasiones (“empezamos con la misma ilusión, ganas y fuerza que siempre. Vamos a intentar conjuntar el equipo, trabajando como siempre hemos hecho”), pero sí dejó un par de titulares más allá.

"El de la mina no es un dinero tan grande como para desplegar un equipo potentísimo", dice José Manuel Sánchez, presidente del Cáceres

Por ejemplo: “la mina no es una mina de oro, es una mina de litio”. Fue a la pregunta de que la llegada del patrocinio de Extremadura New Energies (dos años a 125.000 euros cada uno) no parece haber sacado al Cáceres del furgón de cola de los presupuestos de la LEB Oro. “Nos da un dinero que nos va a venir bien, pero tenemos que reforzar los patrocinadores del año pasado, que puede ser que alguno caiga o baje. No es un dinero tan grande como para desplegar un equipo potentísimo. La liga ha subido muchísimo de nivel con Andorra, Burgos, Estudiantes... Valladolid, Alicante, Coruña quieren estar arriba. Aunque hayamos subido un poco, seguimos estando en la parte baja de la clasificación del aspecto económico”, explicó.

Así es que toca volver a hacer una plantilla de apuestas: varios jóvenes, suplentes en otros equipos que en el Multiusos serán titulares, extranjeros que viven su primera experiencia fuera de sus países… El salto de calidad más tangible es el regreso una década después de Dani Rodríguez, a sus 38 años. “Ha sido un esfuerzo traerle. Es un lujo para nosotros”, soltó Sánchez, que también confió en que Starkey supere su prueba.

“Estamos contentísimos con la plantilla. Es la que hemos podido hacer y vamos con ella a tope. Hay jugadores que quizás no son muy conocidos, pero que van a sorprender”, añadió..

Inevitable resultó mirar a cómo terminó la pasada temporada, con la eliminación en el quinto partido de los ‘playoffs’ ante el Força Lleida. “Va a ser difícil repetirlo. Nuestro primer objetivo es siempre salvar la categoría. A partir de ahí iremos a por todo lo que podamos, no renunciar nada. Trabajo e ilusión no van a faltar”, prometió.

Por último, conminó al seguidor medio a abonarse: “La campaña empezó bastante bien, pero en verano ha parado bastante. Ahora en septiembre el aficionado suele responder. Esperamos llegar a los 900 o 1.000 . Siempre lo damos todo y esperamos que esas ganas se transmitan a la afición, que responda como debe hacer. El peldaño que nos falta es que apoye como hizo la temporada pasada en los últimos partidos. Si tenemos ese plus, podemos estar más arriba”.

EL VERDE DE LAS CAMISETAS

Los micros giraron entonces hacia Roberto Blanco y su sonrisa. “Siento mucha ilusión de volver a pisar el Multiusos, ver las caras nuevas, el verde de las camisetas. Le queremos dar a nuestra afición noches bonitas tras un verano complicado, con muchos factores. Muchas salidas y jugadores que no se han podido quedar. Queríamos quedarnos con más jugadores y el club lo ha intentado. Toca volver a buscar piezas nuevas y ensamblarlas. Todo el mundo tiene que estar muy contento por tener un proyecto en este LEB Oro, con tanta calidad en los equipos y los jugadores”, declaró.

El entrenador placentino desveló que este fin de semana habló con Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada, un equipo en el que estaba entrenando Noah Starkey. “Tiene unas características muy particulares que nos vienen bien, pero queremos ponerle en perspectiva, no equivocarnos. Tiene una capacidad física que nos hace falta y muchas cosas que nos gustan”, adelantó.

"Espero que todo el mundo pueda disfrutar de nuestra mejor versión lo antes posible", afirma Roberto Blanco

También se le cuestionó sobre el papel de Kaspars Vecvagars como referente en la parcela encestadora y mostró una confianza ciega en él y su “calidad contrastada. capacidad anotadora y de liderazgo”, pronosticando que “se va a meter a la afición en el bolsillo”. Y es que en general ve “un equipo muy compensado, que puede jugar muy bien”, incluso un punto por encima del de la temporada pasada en “dinamismo y versatilidad”. “Le pido a la afición que crea, que confíe en nuestro trabajo. Ante las adversidades siempre nos hemos sobrepuesto. Queremos que venir al Multiusos sea una fiesta. Espero que todo el mundo pueda disfrutar de nuestra mejor versión lo antes posible. Para el debut ante el Almansa tenemos que estar muy bien”, apostilló.