División total en Azuaga y el club en riesgo de desaparición

Terremoto en el seno del Club Deportivo Azuaga que podría desembocar en una prematura desaparición de la entidad deportiva si no se alcanzan soluciones de urgencia en los próximos días. El club lleva siendo desde hace meses un polvorín alimentado por las deudas que ha ido acumulando en los últimos años y cuya situación ha terminado estallando en el inicio de la presente temporada.

En las últimas horas se han producido varias dimisiones dentro del club. La primera de ellas ha sido la del cuerpo técnico encabezado por su entrenador José Miguel Ramos, que ha comunicado a este periódico que presentó este domingo por la noche su dimisión irrevocable como entrenador ante los problemas internos del club.

Ramos, junto a su cuerpo técnico y un núcleo importante de jugadores no seguirán si se mantiene la misma directiva al frente. Dicen estar cansados de engaños y falsas promesas y, por supuesto, los continuos retrasos en el pago de los salarios. Todavía se les adeuda una pequeña cantidad de la temporada pasada.

Otra dimisión pública es la de la vicepresidenta Alejandra Martín Bravo, que se marcha publicando una carta en las redes sociales en la que indica que el motivo que le lleva a tomar esta decisión es no haber recibido a lo largo de estas semanas ninguna información en cuanto a los datos económicos y deportivos de la entidad rojiblanca y que como vicepresidenta debería haber recibido. “No tengo las herramientas suficientes para desempeñar mi cargo de manera correcta” y por ello su dimisión.

Alejandra asegura haber pedido esta información tanto en asamblea como en reiteradas ocasiones, pero nadie le ha dado nada y asegura que no tiene conocimiento de lo que ocurre en el club.

En las últimas horas se han producido reuniones de personas interesadas en poder tomar las riendas del CD Azuaga conformando una nueva directiva, pero de momento están lejos de cristalizar estas negociaciones y, a día de hoy, es muy probable que si nadie da un paso al frente el club termine desapareciendo. Este periódico ha intentado contactar sin éxito con el actual presidente.

El Azuaga ha ido engordando su deuda económica con el paso de las temporadas. La actual directiva ya tomó el cargo con una deuda anterior y la bola se ha hecho aún más grande. El problema es que quienes pudieran estar interesados en poder retomar la gestión del club no saben si salpicarán más deudas y existe mucha desconfianza e inseguridad. El club debe dinero a jugadores, proveedores y a Seguridad Social.

Los jugadores retiraron las denuncias de la comisión de AFE para que el club pudiera inscribirse en la categoría con la promesa que las deudas las irían cobrando paulatinamente esta temporada, pero las expectativas no son nada halagüeñas y la situación ha estallado a escasos días de que comience la temporada. El Azuaga debería jugar el primer partido ante el Llerenense este fin de semana pero, de momento, no tiene entrenador y no sabe si tendrá jugadores disponibles para hacer frente al estreno liguero.