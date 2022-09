Carlos Gazapo, fuera de la lista para el Europeo de 50 Km de octubre

Durísimo mazazo para Carlos Gazapo. El atleta natural de Valencia de Alcántara no ha sido incluido en la lista que ha hecho la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para acudir al Campeonato de Europa de 50 kilómetros que tendrá lugar el próximo mes de octubre en la localidad abulense de Sotillo de la Andrada.

La sorpresa ha sido mayúscula para el deportista, sobre todo teniendo en cuenta que venía de subirse a lo más alto del podio en la prueba de 50 kilómetros que se disputó el pasado mes de junio en Santander con un tiempo total de 3:00:07 en una competición en la que el corredor advertía que los criterios de pre-selección no estaban del todo claros.

El propio Gazapo no tardó en manifestar su decepción a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que relataba cómo se ha quedado fuera de este Europeo por apenas siete segundos, ya que se fijó el tiempo en 3:00:00.

Desilusión

«Me he llevado una desilusión grande. He pasado un verano entrenado duro mientras trabajo, quitándole tiempo a mi familia, estoy en un buen momento de forma y era una bonita oportunidad para ser internacional absoluto», asegura Gazapo.

«No estoy en contra de los criterios ni de la selección que se lleva, que me parece perfecta. Pero me jode en la manera que se ha llevado todo esto, porque si se hubiera sabido en las fechas correctas, no hubiera perdido el tiempo», añadió en su testimonio.

Por su parte, el que sí que estará en esta convocatoria de la RFEA es Houssame Bennabou, que logra resarcirse del sinsabor que le produjo no poder estar en el Europeo de Alemania, por lo que la delegación extremeña sí que tendrá un representante en este Campeonato de Europa. H