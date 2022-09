Manu, 14 años de fidelidad al Diocesano y un sueño cumplido

Ver el comportamiento en un partido de Manuel Martín Corchero, ‘Manu’ (29 de junio de 1999, Carmonita) lleva a experimentar una sensación de estar ante dosis plenas de orden, disciplina, contundencia y fe. El lateral derecho del Diocesano es el típico futbolista riguroso que no se despista, pero que actúa sin alharacas. Que no deslumbre no significa que no cumpla sobradamente con su objetivo y lo desarrolle con extraordinaria firmeza. De ahí la progresión que, año a año, ha experimentado este defensa que tiene a gala alardear, desde la humildad, que va a empezar su decimocuarta temporada en el club colegial. El que más tiempo acumula en la plantilla actual del nuevo club extremeño en Segunda Federación. Poca broma.

«A través de mi padre y un contacto que tenía en Aldea del Cano, siendo benjamín de segundo año, nos dijeron en el pueblo que había pruebas en el Dioce. A mi amigo (Fernando Jaén) y a mí nos cogieron a los dos», dice el protagonista, «y desde entonces aquí estamos». Todo ello, incuestionablemente orgulloso de su carrera como futbolista, en el contexto de una trayectoria siempre ligada a su condición de estudiante: acaba de terminar Ciencias del Deporte y tiene un máster y una oposición en el horizonte, al tiempo que ganas de prolongar todo lo posible su camino como jugador. Y se lo toma muy en serio. «Yo me cuido como un profesional: no salgo, llevo una buena la alimentación, voy al gimnasio…, pero soy muy consciente de que es muy difícil vivir de esto», cuenta.

Un sueño

La meta es disfrutar un sueño que, apunta, «nunca» hubiera imaginado hace poco. Ahora alardea, discreto, de su condición de segundo capitán del club de su vida. «No dudé en seguir. Me llamaron rápido y no me lo pensé», agrega. Y tanto: no ha tenido de momento agente porque sabía lo que quería. No le ha hecho falta, aunque no lo descarta para el futuro. Oportunidades de salir a otros clubs ha tenido, pero insiste en que dadas las circunstancias de estos años lo mejor ha sido no moverse de casa.

En los benjamines se formó con una institución en el club y en el colegio: José Luis Mohedano, «una grandísima persona, siempre me acuerdo de él y sigo viéndole», fue su primer entrenador, se apresura a decir con cariño Manu. Ha pasado por todos los equipos, incluido el de División de Honor juvenil, hasta ahora, también con Rai como técnico hace cuatro años en el ‘mayor’. «Entre otras cosas, hace muy poco no teníamos ni equipo senior», recuerda para subrayar el mérito de la entidad cacereña. Tampoco lo podrían imaginar sus amigos del fútbol: el portero Miguel; el primer capitán, Javi González; Margallo… o íntimos de los últimos años como Javi Mancha, Javi Bernal, Germán o Jorge Rastrojo (ahora en el filial del Zaragoza), Jesús Clemente “y me quedaría atrás a más de uno”.

«Está claro que la permanencia y, partir de ahí, lo que podamos». La meta es clara a la hora de afrontar esta histórica temporada. Personalmente, su objetivo es jugar lo máximo posible en un equipo en el que el entrenador, Adolfo Senso, le conoce como nadie y querrá sacar lo máximo posible. Con él y con el resto, entre ellos el también histórico Chema Candela, el preparador físico, apunta el protagonista que van a disfrutar.

Manu, el defensa fiel, el canterano de la autenticidad.