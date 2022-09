Samu, familiarmente futbolista

Samuel González Martín, ‘Samu Manchón’ (17 de febrero de 1997, Almendralejo) es ‘Manchón’ por el apelativo que recibió su padre, un jugador de ingente clase que hizo historia en el Extremadura. Hace cuatro años, el ahora media punta del Cacereño debutó como azulgrana en Segunda en un partido inolvidable. Este año tiene nueva reválida intentando que su talento se revalorice.

«Mi padre para mí es un ejemplo. No recuerdo aquella época porque era muy pequeño, pero mucha gente me ha dicho que era muy bueno», relata el futbolista ahora verde en su día de descanso desde su localidad natal, después de haber sido uno de los protagonistas del 0-3 del CPCen campo del Alcorcón B al hacer el segundo tanto tras penalti cometido sobre él mismo.

¿Qué le dice el progenitor? «Me da buenos consejos. Siempre insiste en que trabaje y luche», afirma. Pero no solamente a él, sino a sus otros dos hermanos, futbolistas de nivel cuando menos ilusionante: Marcos Manchón, jugador de 19 años de la primera plantilla del Villanovense después de pasar por el equipo juvenil de la Cruz Villanovense en División de Honor; y Ana Manchón (16 años), en el Extremadura Femenino de Primera Nacional y habitual de las categorías inferiores de las selecciones extremeñas.

«Somos una familia muy futbolera. Lo mejor es que son buenas personas, con gran comportamiento en todos los equipos donde han estado. De eso sí me puedo sentir muy orgulloso», dice el exjugador, que trabaja con otro clásico, José Cortes, en Almendralejo. «Creo que somos algo parecidos y a la vez distintos. Yo era tal vez algo más técnico que Samuel, pero desde luego Samuel tiene mejor regate, mejor arrancada y más velocidad. Además, ahora entrenan con diez técnicos y antes solo teníamos un entrenador», agrega Luis.

Mientras, su hijo recuerda que «tuve la suerte de pertenecer al Betis, en juveniles. Fue una etapa muy bonita. También viví grandes cosas en el Extremadura. Son experiencias inolvidables que recordaré como algo muy bonito. Volvería a ser un sueño jugar en Segunda otra vez. Se puede intentar. En el futuro se verá. Los que nos dedicamos al fútbol queremos estar lo más arriba posible», acota.

A por un gran año

Samu está esperanzado en hacer un gran año. «Tenemos un gran grupo, estamos todos muy ilusionados, con ambición y ganas de tirar para arriba. Podemos conseguir grandes cosas con trabajo y humildad», subraya de su nuevo club.

¿Dónde se encuentra mejor? «El míster me pone tanto de extremo como de media punta. Me encuentro cómodo cuando tengo movilidad. Me siento bien. Hay otro compañeros en esos puestos y rivalidad. Eso siempre es bueno y positivo. Si no juegan unos los que lo hagan van a hacerlo igual o mejor», afirma.

Globalmente, juzga que «el vestuario está muy bien. Me he quedado sorprendido. Lo poco que llevamos juntos ha demostrado que hay muy buenas personas, muy humildes». Cuestionado sobre su pronóstico, dice que «no sabría decirlo. Esto acaba de empezar y es muy largo, pero sería un sueño estar arriba y luchar por grandes cosas. Lo vamos a intentar», manifiesta.

¿Y cómo llegó a su actual destino? «Cuando salí de Montijo el Cacereño fue el primero que contactó con la empresa de mi representante. Estuvieron muy interesados a través de Francis (Bordallo (director deportivo del CPC) y estoy muy contento de haber venido a Cáceres”.

«Individualmente el objetivo es conseguir todo lo que pueda, y colectivamente también, que estemos arriba, que consigamos luchar por el ascenso y ver dónde nos lleva el fútbol”, apunta.

Sobre su gol, cuenta que "tuve la suerte de tirar el penalti. Bermu, el capi, me lo dejó y estoy muy contento porque con el 0-2 lo teníamos todo a favor. Lo de tirar el penalti te pone un poco nervioso, porque si no no te importa. A mí me gusta tirarlos». Es Samu Manchón. De casta le viene al galgo, diría más de uno.