Vecgars y Jarambaukas piden complicidad al público del Cáceres

Complicidad con el público para poder ganar más partidos en el Cáceres Patrimonio y sumar a más seguidores en el Multiusos. El mensaje del letón Kaspars Vecgars (Riga, 1993) y el alero lituano Simas Jarambaukas (Vilna, 2000) fue coincidente en su presentación oficial como fichajes del club extremeño en la LEB Oro. «Queremos ganar. Si lo hacemos la gente vendrá a vernos al pabellón. Esa es la fórmula más importante para atraer al público», concretó el primero. «Se juega para el público. Lo que queremos es que se disfrute porque el baloncesto es para ellos. Ese apoyo te permite ese extra en partidos igualados», apuntó su compañero.

Los baloncestistas del este de Europa, con otra de las grandes novedades de esta campaña, el director general deportivo, Alberto Blanco, como traductor, lanzaron guiños hasta al lugar donde se encontraban, el concesionario de Novamotor, en Las Capellanías. Fue para alabar la rapidez en la gestión club en facilitarles vehículo para moverse por la ciudad y que la adaptación fuera mejor.

«Tienen mucho dentro, espero que lo den todo. Que estén agusto, tendrán todo el apoyo que necesiten para que trabajen bien; será bueno para ellos y para el club», dijo en la introducción José Manuel Sánchez, presidente del Cáceres Basket.

“Siempre los primeros días son de duro trabajo, muy físicos. Para nosotros ya es importante disponer de un coche porque es una forma de ahorrar energía. Eso lo agradecemos y que lo hayan hecho tan rápido», apuntó Vecgars, procedente del ascendido Girona.

«Mis expectativas son que el equipo sea lo más competitivo posible. El año pasado hizo muy buena temporada el Cáceres, con los ‘playoff’ y casi la Final Four. Es mi cuarto año en España y me gustaría hablar en español y soltarme a lo largo de este año para seguir mejorando en el día a día».

«Quiero ser muy competitivo», aseguró a modo de reivindicación. En verano le llamó Alberto Blanco, al que conocía. «Estuvimos hablando y le expliqué cuál iba a ser su rol. Al día siguiente llegamos a un acuerdo», dijo Blanco. Se conocieron en Lituania, cuando él estaba en el Zalguiris y y Alberto en Lietuvos Ritas. «Estaba interesadísimo en venir por la propuesta deportiva que le hicimos, de acuerdo con Roberto (Blanco), ante el rol que le pusimos sobre la mesa».

«Cuando Alberto me escribió no conocía Cáceres, pero me llamó mucho la atención venir a jugar a España. Cuando terminó la temporada pasada mi objetivo era jugar fuera de Lituania y se lo dije a mi agente.Y cuando llegó la oferta pensé que era una buena oportunidad. No tuve dudas», explicó mientras tanto Jarambaukas.

¿Cómo se define? Respuesta clara. «Me gusta trabajar duro. Muy defensivo, pero me gusta disfrutar del juego y tomar decisiones que tenga que asumir y que le guste a los aficionados».