Kevin, Willy, el Cáceres y el factor Multiusos

Quizás no esté en la categoría de pabellones míticos del baloncesto, como por ejemplo el Madison Square Garden, pero el Multiusos de Cáceres también tiene su tirón. Y no solo para los aficionados extremeños. Que se lo digan a Kevin Bercy, que asegura que el recinto cacereño fue uno de los factores que influyó en su decisión de aterrizar en el Cáceres Ciudad del Baloncesto para la temporada 2022-23. «Mi debut en LEB Oro fue aquí en Cáceres, tengo muy buenos recuerdos, fue uno de mis mejores partidos, tengo un gran recuerdo del pabellón y cuando me llegó la oferta fue una de las primeras cosas que se me vinieron a la cabeza», reconoció este viernes el ala-pívot canadiense de 27 años y 2.01 metros, presentado junto a otro de los hombres grandes del club verdinegro, el georgiano Willy Isiani (Tblisi, 1997, 2,03 metros), que también destacó que le ha gusta mucho el Multisueños.

Veteranía y liderazgo el primero y ganas de crecer y seguir aprendiendo del segundo. Dos factores que, espera José Manuel Sánchez, presidente del club, den mucho al equipo. También elogiaron Kevin y Willy las virtudes de Cáceres, su parte antigua, su historia. Y en un más que aceptable castellano lo hizo Isiani, que estuvo cuatro años en el Gran Canaria, pero que ha jugado lejos de España las cinco últimas temporadas. «No sabía mucho de la ciudad --reconoció--, pero rápidamente busqué información en internet y me fascinó», apuntó el georgiano, que vivirá en Cáceres su primera experiencia como profesional. Desde su condición de novato asegura que ayudará al equipo a competir y ganar el máximo de partidos como tirador de tres, «defendiendo y trabajando duro debajo del aro... haciendo el trabajo sucio», apuntó, aunque ahí necesitó ayuda del ‘traductor’, Alberto Blanco, director deportivo del club. Bercy, un ‘4’ con experiencia en las ligas españolas, reconoce que espera aportar liderazgo a la plantilla de Roberto Blanco. «Espero dar un paso adelante en mi juego y mejorar lo de temporadas anteriores». Ni uno ni otro fija un objetivo, aunque repetir el playoff de la temporada pasada sobrevuela el ambiente. Tanto uno como otro dedicaron una palabras finales a la afición verdinegra, a la que prometieron entregarse al máximo en cada partido. «Vamos a dar más del cien por cien, a luchar hasta el final, que es una cosa que hay que tener en cuenta siempre en el deporte», indicó Isiani. «Este va a ser un equipo que se entregue al máximo en la pista y nos gustaría sentir el apoyo del público», sentenció Bercy.