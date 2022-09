El Mérida, con todo para recibir este domingo al Deportivo

Aunque el horario del debut del Mérida en el Romano José Fouto no es el que más le gusta a la afición emeritense (domingo, 12.00 horas), lo cierto es que se prevé un gran ambiente en el feudo de la capital extremeña por la expectación creada por el rival de más campanillas de la categoría, además del nuevo tapete del campo de fútbol.

La mejor noticia en la previa del encuentro para los locales es que llegan a la cita sin ninguna baja, pues se han recuperado Lluis Llácer y Benjamín Garay, inéditos en pretemporada, además de Larrubia, que cayó en el último amistoso antes del comienzo liguero, por lo que se perdió la primera cita competitiva en Linarejos.

El parón de la semana pasada por la expulsión del Dux Internacional le ha venido bien al conjunto de Juanma Barrero en el capítulo de lesiones. El técnico reconoció en este sentido que «el año pasado el parón nos vino genial y es lo que nos ha tocado, dependerá del resultado. Si buscamos excusas para no competir, tendremos un problema, porque excusas hay un montón, no nos va a venir ni bien ni mal».

Tampoco quiere poner excusas el entrenador con respecto al no poder entrenar en el campo antes del encuentro: «Nos gustaría entrar antes del partido, pero depende de las gestiones del club. Estaría bien vivir sensaciones antes del partido, pero tampoco va a ser determinante».

Por otro lado, ya se conocen el resto de horarios de la primera vuelta y no se va a disputar ningún encuentro en el Romano en el horario que más gusta a la afición local, es decir, el domingo por la tarde. Sin embargo, Barrero entiende que «con los horarios no podemos hacer nada, así que mejor no perder fuerza».

OFICIAL | Horarios completos de #PrimeraFederación hasta la 19ª jornada de la competición.



Gracias al trabajo de planificación, clubes y aficionados podrán organizar mejor sus desplazamientos.



⏰ https://t.co/o9PxuVe0pD



Primera Federación (@Primera_RFEF) 9 de septiembre de 2022

Al preguntársele por el Talavera, el equipo que ha sustituido al Dux en el grupo, el entrenador opina que «es un equipo hecho para conseguir un objetivo grande, tienes nombres interesantes». Mientras que de la llegada de Akito «no sé nada, me centro en lo que tengo ahora mismo. Cuando venga lo conoceremos y empezaremos a trabajar con él, pero ahora mismo no está aquí».

Por su parte, el lateral derecho Felipe Alfonso reconoce que el equipo tiene «mucha ilusión. Todos queremos jugar estos partidos, todo lo que trabajamos el año pasado era para jugar este tipo de partidos». A nivel personal, «ya llevo unas cuantas semanas con el grupo, tenía las molestias del tobillo del año pasado, pero las sensaciones son muy buenas, tengo cero molestias».