El Atleti B, un hueso duro para un Don Benito que quiere más

Si algo tiene el fútbol es que cada semana da una nueva oportunidad de dejar atrás un mal resultado o refrendar uno positivo. En el caso del Don Benito, la derrota del pasado fin de semana en casa ante el Unión Adarve dejó herida a una plantilla rojiblanca que afrontaba el inicio del curso con optimismo e ilusión, algo que sigue «intacto» a juicio de Roberto Aguirre, entrenador del equipo rojiblanco.

El Deportivo Don Benito afronta este domingo a partir de las 12 del mediodía su primera visita lejos de casa y lo hace nada más y nada menos que ante el filial del Atlético de Madrid. «Tienen jugadores con mucho talento y ese punto diferencial por la calidad de sus futbolistas», analizaba Aguirre en la previa de la segunda jornada liguera. A pesar de todo, el técnico apuntó que espera un partido abierto «dentro de lo complejo que pueda ser para los dos imponerse y tener autoridad».

El Atleti B también viene de perder, en su caso por 1-0 ante la Gimnástica Segoviana, algo de lo que es consciente el preparador dombenitense, quien espera un encuentro difícil fuera de casa. Aún así ve muy bien a sus futbolistas. «El vestuario está bien y los jugadores tienen muchas ganas. Nadie quiere empezar perdiendo, pero es parte del fútbol y lo importante es digerir por igual cualquier resultado para mantener un estado emocional estable», decía Aguirre, quien no podrá contar con Sebas Gil, que continúa lesionado. Mientras, Trinidad, que podría entrar en la convocatoria, no será titular debido a que arrastra molestias. Lo mismo ocurre con Álex Herrera, aunque en su caso está previsto que no viaje a Madrid. Así, no habrá muchas variaciones en el once que ponga en liza el técnico ovetense en territorio capitalino. Quizás entre Espinar en el centro del campo para dar consistencia a la medular, como también podrían incorporarse a la alineación titular Álvaro García y Manu Moráis por los costados en detrimento de Molina y Fran Pérez.

En cambio, el brasileño Santana se perfila como titilar tras estrenar demarcación como segundo punta en el encuentro ante el Unión Adarve. Tanto el Santana como Espinar acompañarán previsiblemente a Carlos López en el centro del campo, mientras que la defensa será la misma que la del debut liguero del pasado fin de semana en casa, puesto que Trinidad y Álex Herrera siguen arrastrando problemas físicos.