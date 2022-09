El Melilla mide las fuerzas de un Villanovense lleno de moral

«En el fútbol el único bálsamo es volver a jugar». Eso es lo que quiere hacer el Villanovense de Manolo Cano después de volverse de vacío la pasada semana en su primer encuentro de liga ante el Navalcarnero, ante el que acabó perdiendo por 1-0. Ahora, los serones afrontan su debut en casa ante uno de los equipos llamados a estar en la pelea por los primeros puestos de la clasificación como es el Melilla.

La semana ha discurrido con absoluta normalidad en Villanueva de la Serena a pesar de la derrota en tierras madrileñas. Tanto es así que el propio Manolo Cano no ha variado ni un ápice su discurso y mucho menos la confianza en su plantilla. Para el preparador andaluz la derrota ante el Navalcarnero fue un «disgusto» porque el trabajo durante la pretemporada de los suyos había sido fantástico y porque veía y sigue viendo «mucha ilusión» entre sus jugadores. Sin embargo, Cano ve fundamental mantener una actitud positiva y la tensión competitiva adecuada sin importar los resultados durante el curso. «El fútbol solo entiende de ser constante y no podemos dar un rendimiento un día y al siguiente estar peor. En una liga se premia la regularidad y debemos ser competitivos pase lo que pase».

Nueva oportunidad

El primer paso para redimirse lo tienen ante un Melilla con caras conocidas del fútbol extremeño como el dombenitense Alberto Martín-Romo, con pasado en equipos de Primera División como el Leganés. Un cuadro melillense que además viene de ganar 2-0 en casa ante el Atlético Paso y del que Manolo Cano destaca su intensidad y agresividad, además de ser «un equipo con las ideas muy claras», según expresó en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo. Además, también cree que la veteranía y oficio de sus jugadores les puede permitir «jugar muchos tipos de partidos», por lo que no espera un partido sencillo en territorio serón.

Pocas bajas

Quizás la nota más positiva de la semana es que el preparador del Villanovense tendrá disponible a la práctica totalidad de su plantilla a excepción del sancionado Adri Escudero, al que aún le restan tres partidos más de sanción, y al lesionado Dan Ojog, por lo que Javi Sánchez y Tala continuarán formando la pareja de centrales titular esta semana.

Por lo demás, Manolo Cano podría dar entrada a Guille Perero en banda en lugar del canterano Óscar Muñoz, aunque no se esperan muchos cambios en el once inicial del partido.