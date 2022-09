Un buen Mérida pierde ante el Depor

El Mérida continúa dejando buenas sensaciones en el juego, pero no le basta, de momento, para puntuar en liga. En esta ocasión, el debut en casa era frente al equipo más mediático del grupo, seguramente el más presionado por ascender y el que presenta una plantilla con más calidad, el Deportivo de La Coruña (0-1). El equipo de Juanma Barrero sabía que ante estos argumentos no se podía conceder nada y por eso fue un conjunto rocoso defensivamente pues consiguió que los deportivistas solo tiraran una vez a puerta, la del gol. Ofensivamente, con la presencia de Viñuela y Sandoval en los costados, el plan era, por lo menos de inicio, hacer transiciones rápidas tras robar la pelota.

En este contexto se vio una primera mitad con un porcentaje de posesión de la pelota por parte visitante muy alto. Sin embargo, Javi Montoya, portero del Mérida, no se estaba viendo obligado en ninguna ocasión, mientras que los locales mostraban el colmillo cuando eran capaces de correr. Primero sería Viñuela en el minuto 6 al coger un balón en la banda izquierda, buscar la diagonal y al conseguir el espacio disparar a la escuadra larga, yéndose el balón alto. Siete minutos después, en una posición más adelantada al borde del área, sería Nando Copete el que ejecutaría una contra al primer toque, también buscando la escuadra, pero tampoco tendría puntería.

El gol coruñés

Pasaban los minutos y el gran trabajo de Acosta y Meléndez ayudando por dentro a los centrales, así como las coberturas por fuera de los hombres de banda, hacía que el Deportivo no consiguiera generar peligro a pesar de monopolizar la pelota. Sin embargo, los jugadores de calidad no necesitan demasiado para terminar generando peligro. En esta ocasión sería Quiles el que buscara un disparo raso que se fue fuera por poco tras tocar en un defensa. Dicho saque de esquina tendrá hasta dos despejes por parte local, hasta que el balón salió rechazado más allá del área grande donde Raúl Carnero lanzó un zurdazo que tocó Montoya pero no lo suficiente como para evitar el tanto que terminaría dando la victoria a los gallegos.

En la segunda parte se vio un partido distinto, aunque los visitantes seguían teniendo más la pelota, el Mérida dio un paso hacia adelante y por momentos parecía que el empate podía estar cerca, aunque con el temor de que con más espacios, los de Borja Jiménez podría encontrar la sentencia.

La primera ocasión llegaría a los seis minutos de la reanudación, en un contraataque llevado por Artiles y cuando solo tenía un defensa por delante quiso habilitar a Nando Copete para quedarlo solo ante el portero, pero el pase le fue por detrás y perdió la ventaja el delantero cuyo remate final terminaría rebotando en un defensa. Eran los mejores minutos de los de Barrero, pues en la siguiente acción sería Viñuela el que completaría una gran internada por la izquierda hasta la línea de fondo, con un último autopase sobre la línea para terminar dando la pelota en la base del palo con la mala suerte de que no había otro compañero en el área para aprovechar ese balón suelto.

Aprieta el Mérida

Artiles empezó a encontrar espacio en los costados de los interiores que le permitían lanzar las acciones de los suyos y ya con Lolo Plá en el campo, los emeritenses empezaron a mejorar sus sensaciones ofensivas, aunque faltando siempre acierto en ese último pase o precisión en los centros para propiciar el remate certero, a pesar de los buenos minutos del debutante Larrubia.

Ante esta situación, el Depor tiró de calidad para adormecer el encuentro a través de posesiones muy largas que frenaran el ímpetu local, además el intenso calor iba haciendo mella en todos.

Todavía buscó un último arreón Barrero dando entrada de una tacada a Llácer, Kamal y Carlos Cinta, y apunto estuvo de conseguirlo pues Pipe tuvo una gran internada por la derecha, pero el lateral, en vez de buscar el pase atrás, pues estaba escorado, quiso sorprender con un disparo fuerte desde dentro del área chica que se le fue arriba. Antes, los locales pidieron un posible penalti por agarrón a Nando Copete. La última gran acción sería en el descuento en una falta directa desde la media luna del área grande, pero Lolo Plá mandó la pelota a la barrera.

En definitiva, el Mérida que mantiene la buena imagen de la segunda parte en Linares, pero sigue sin marcar y sin puntuar en dos partidos, por lo que el choque del próximo domingo (12.00 horas) en casa del Linense debe ser el que transforme el fútbol en goles y puntos.