El Cacereño suma, sigue y lidera. Un gol en la recta final de Iván Fernández al Navalcarnero dio paso al triunfo (1-0) y acrecentó la confianza en el nuevo proyecto verde, instalado en la vanguardia de la clasificación. Sin alharacas, pero con convicción, el decano extremeño inicia la competición de la mejor manera. No fue un ejercicio sublime de fútbol. El calor castigó severamente el espectáculo en el Príncipe Felipe, aunque los futbolistas apenas concedieron un ápice de relax.

El Cacereño, un equipo en principio de mayor carácter solidario y coral que la temporada pasada, fue dueño del balón en el primer tiempo. No tuvo profundidad porque el Navalcarnero tiró de orden para sobrevivir en su campo, muy arropado en torno a su portero, que tampoco tuvo trabajo más allá de alguna intervención fácil y aislada.

Apenas hubo opciones mucho más allá de un cabezazo de Clausí, un tiro lejano de Ruymán y otra oportunidad de Carmelo Merenciano, el mejor en los primeros 45 minutos. Nada amenazaron los madrileños, muy agazapados atrás, puede que no por su propia actitud, sino porque fueron superados por la asfixiante presión de los de Julio Cobos, característica que apunta a saludable seña de identidad esta temporada.

Robó, cual poseso, balones en la salida de balón el equipo extremeño, aunque sin resultado positivo en la primera parte. En la segunda ya no había tantas fuerzas.

Karim (min. 49) tuvo la primera del segundo acto en un acercamiento que auguraba un escenario similar al del primer tiempo. Sin embargo, el equilibrio marcó el comienzo en un encuentro en el que ambos se infundieron un indudable respeto, puede que advertidos por su buena hoja de servicios de la pasada campaña. De hecho, el Navalcarnero dio síntomas de conformarse con el empate durante 80 minutos. Los madrileños, arriba la pasada temporada, son clase alta de la categoría. Mientras, es palmario, pese a la lógica cautela de su entrenador, que el CPC también tiene galones y mimbres para aspirar a todo.

Opción visitante

Hasta el minuto 65 no la tuvo el Navalcarnero y en realidad fue la oportunidad más evidente de todo el duelo. Fue tras un fallo en la pared inverosímil en parcela comprometida de Ruymán (extraordinario despliegue físico el suyo junto a Bermu y Clausí) que dejó solo a Temezuzkhov. No la aprovecharon los visitantes porque salió muy bien Iván Moreno, pero cundió el pánico por momentos. El equipo estaba dando síntomas de estar extasiado y asfixiado y el Navalcarnero hizo un par de contras de manual que no finalizaron en gol por la predisposición defensiva siempre práctica de Aguado, Molina, Rodríguez y Gomis, impecables en el corte.

Hacía falta agitación. Llegaron los cambios, con David Grande y un gran Samu Manchón dentro. El equilibrio era evidente, pero la salida del último revolucionó el duelo con su juego combinativo entre líneas. En una de las acciones más brillantes de la mañana, se olvidaron las dudas. Iván Fernández, el joven punta de Retamal de Llerena, culminó en el 1-0 (min. 80) una gran combinación, centro de Pedro Ramírez, también clave desde el banquillo, con cabezazo de Manchón que repelió en el poste y que recogió el exdelantero de Coria y Diocesano para hacer el tanto del triunfo en el rechace.

Ya no se jugó más. Lógico. El CPC pagó con la misma moneda al Navalcarnero perdiendo tiempo y especulando con el balón y el resultado.El final fue feliz para un público reencontrado con su equipo. El regusto amargo de Elda, ese día que tanto daño hizo, parece queda lejos, muy lejos. Nuevas ilusiones, similar competitividad a la misma altura de la pasada temporada. Y eso ya es mucho.