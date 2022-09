Dmytro Skapintsev, el 'plan oculto' del Cáceres para el puesto de pívot

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad juega esta tarde su primer amistoso (19.30 horas, en Calzadilla, ante su propio filial, el Torta del Casar), pero puede que no lo haga con la plantilla definitiva. El pívot Noah Starkey está a prueba y están gustando los detalles que está ofreciendo en los entrenamientos, pero no tiene el puesto asegurado. En cierto modo, depende que las conversaciones con otro jugador de mayor pedigrí no fructifiquen: según puede adelantar este diario se trata de Dmytro Skapintsev, un ucraniano de 2,16 y 24 años que disputa el Eurobasket con su selección, que accedió a los octavos de final ante Polonia.

Es, sobre el papel, una pieza de mayor peso que Starkey. Y cuadra a la perfección en las ideas del entrenador, Roberto Blanco, y el director general deportivo, Alberto Blanco. Este último, gran conocedor de las ligas bálticas, ha puesto sus ojos en el Pieno Zvaigzdes lituano, donde jugó la temporada pasada Simas Jarumbaukas coincidiendo con Skapintsev. Este promedió 8,9 puntos y 6,1 rebotes en 20 minutos en pista (58,8% en tiros de dos), lo que le impulsó a ser llamado por su selección para la gran cita continental. La temporada la había empezado en su país, en el Kyiv Basket, donde había firmado números prácticamente idénticos, pero la guerra le obligó a buscar una salida. Hasta entonces siempre había jugado en casa, en el Cherkasy Monkeys En la primera fase del Eurobasket solo ha pisado la pista en dos partidos (4 puntos y 6 rebotes en 22 minutos totales ante Gran Bretaña y Grecia), pero es un buen aval. La percepción que se tiene sobre él en el Cáceres es inmejorable y se cree que puede ser un jugador diferencial para la LEB Oro: se trataría de un jugador de enorme físico para imponerse en defensa y también con buenos recursos en ataque. ¿Cuál es el problema para que no se le haya fichado ya? Obviamente, el económico. El jugador había mostrado un gran interés por jugar específicamente en España y está dispuesto a rebajar su caché de forma considerable, pero aun así el Cáceres, realizando un esfuerzo, no está pudiendo llegar a una cifra que le satisfaga.