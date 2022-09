La pretemporada verdinegra no pudo empezar peor. No por el resultado, sino porque ni siquiera pudo disputarse el partido amistoso programado en la localidad de Calzadilla entre el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y su filial, el Torta del Casar Extremadura. El motivo es que el suelo del pabellón de la pequeña localidad cacereña no estaba en condiciones, impregnado de una arena que no consiguió retirarse. Finalmente se decidió no jugar para preservar la integridad física de los jugadores.

El club no ofreció demasiados detalles de lo sucedido en su comunicado público, en el que afirmaba sobre todo que se había disputado una exhibición de triples como agradecimiento a los aficionados que se habían acercado hasta el recinto. Lacónicamente habló de «problemas» en el suelo, que estaba en perfectas condiciones a pocos días para el choque, pero que se ha visto afectado por unas obras cercanas. Otra compensación que ofreció el Cáceres a los aficionados es invitarles al debut liguero, que será el 7 de octubre en el Multiusos frente al Almansa. Viajarán en un autobús facilitado por el ayuntamiento. «Agradecemos igualmente al Ayuntamiento de Calzadilla y a sus vecinos el apoyo al baloncesto y al equipo verdinegro en particular, y les emplazamos a poder disfrutar de la competición esta temporada. Asimismo, deseamos que, cuando las condiciones lo permitan, buscar una nueva fecha para realizar el encuentro amistoso». añade el Cáceres en su nota. No queda otra que seguir trabajando. El primer partido de preparación pasa a ser el del próximo jueves en Vilagarcia de Arousa frente al Budivelnik de Kiev. El día siguiente espera el Alimerka Oviedo en el mismo escenario.