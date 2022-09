El Villanovense tropieza otra vez con la misma piedra

Mismo castigo que en la primera jornada para un Villanovense que volvió a tropezar con la misma piedra y al que un garrafal fallo de concentración en el tramo final le costó el partido (0-1). La solidez defensiva, una de las notas más positivas que pueden extraerse del encuentro, saltó por los aires casi en el tiempo de descuento, como en Navalcarnero. Los serones, con un gol en contra en postrimerías del choque, se estrenan con una doble derrota en las dos primeras jornadas ligueras de una forma muy similar en sendas ocasiones.

A tenor de la carta de presentación del Villanovense en su primer encuentro liguero como local desde luego que la afición no se marchó al entretiempo entusiasmada por el juego de su equipo. Bien es cierto que delante estaba un duro hueso como el Melilla, pero al cuadro de Manolo Cano no se le contó ni una sola finalización con peligro sobre el marco de Salcedo en la primera parte. Los serones, que manejaron el juego durante gran parte de la primera mitad, vieron cómo el Melilla apretaba en los minutos finales del primer acto con un gol anulado por fuera de juego de Migue García y una doble parada de Lázaro, la última a bocajarro ante Fran Núñez.

Cambio de dinámica

En la segunda mitad el Villanovense dio un vuelco a su imagen y se vio a un equipo menos precipitado y nervioso para tener más pausa en la elaboración del juego. Fruto de ese cambio de mentalidad llegaron varias jugadas de peligro para los serones, la más clara una de Pajuelo, que remató de cabeza un gran servicio de Runy, pero su remate se marchó rozando el palo. También Samu Hurtado, con un centro envenenado, casi hace el primero del partido ante un Melilla que apenas pisó área rival en la segunda parte. Sin embargo, como si de un ‘déjà vu’ se tratara, un fallo de Samu Hurtado al no despejar un centro le dejó en bandeja el gol a Dani García, que no falló ante Lázaro. Tras el gol Sillero casi logra el empate, pero el resultado no se movió más y el cuadro serón acaba la segunda jornada en la penúltima posición de la tabla.