Iván Cabellud 'I' del Diocesano

Aunque el fútbol ha sido su pasión desde muy niño, su padre y su abuelo fueron los que le dieron el empujón definitivo para seguir adelante en lo del balompié y con apenas 22 años Iván Cabellud (Huesca, 5 de noviembre de 1999) ya se ha recorrido buena parte de la geografía nacional persiguiendo un balón. «Por el fútbol no me cuesta moverme», dice este extremo que desde el pasado sábado tiene el título del primer goleador del Diocesano en Segunda Federación.

El primer tanto de la historia del club en esta categoría sirvió para sumar un punto ante el Alcorcón B (1-1). «Nos faltó profundidad en ataque y materializar las ocasiones que tuvimos», se lamenta Cabellud. «Si hubiésemos estado más finos nos hubiésemos quedado los tres puntos».

Formado en la cantera del Huesca y fogueado en la Tercera aragonesa, Cabellud ha jugado también en Cantabria con la Gimnástica, en Navarra con el Tudelano (en Primera RFEF) y en Extremadura, hace dos años con el Villanovense y este curso con el Dioce. «Me gusta esta tierra», dice él, que ya tenía lazos con ella antes recibir la llamada del fútbol, pues sus abuelos, «aunque viven en un pueblo cerca de Huesca, son de Zarza de Granadilla».

«Fue especial», apunta sobre el tanto al Alcorcón. Por muchas cosas: por ser el primer de la temporada, el primero del club en Segunda Federación y por volver a ver puerta después de mucho tiempo, reconoce Cabellud. La campaña pasada no jugó mucho con el Tudelano y este curso quiere recuperar la eficacia goleadora que le ha acompañado siempre en su trayectoria. ¿Número? «No me he puesto una meta como tal, pero sí me he propuesto hacer bastantes», añade un jugador que ha marcado cinco tantos en pretemporada.

«Estoy en un buen momento, pero nunca me conformo, siempre quiero ir a más». Contento a nivel personal, este futbolista oscense también está satisfecho en lo deportivo aunque la temporada no ha hecho más que comenzar. Y le gusta lo que ve en el equipo, al que aún ve con mucho margen de mejora. La meta, obviamente, es la permanencia, pero cuando se habla del Dioce no se pueden poner límites a los sueños. «Vamos sin miedo, hasta donde lleguemos».

Su posición natural es la de extremo derecho, pero también se desenvuelve a las mil maravillas en el costado izquierdo. Es más, jugando ahí marco el tanto al filial del Alcorcón. «Dicen que Fito (Adolfo Senso) sabe sacar lo mejor de cada jugador y espero que también lo consiga conmigo», concluye Cabellud, que ya piensa en el Navalcarnero, rival este domingo de los colegiales.