Iván Fernández, goleador solidario del Cacereño

A las once de la mañana, como estaba pactado, Iván Fernández (Retamal de Llerena, 14 de febrero de 2000) descuelga el teléfono para atender la llamada de este diario. El Cacereño no entrena, es día de descanso, pero el goleador del domingo al Navalcarnero (1-0) no para. Es solo septiembre, pero él está estudiando. Le quedan solo algunas asignaturas y el TFG (trabajo fin de grado) para terminar Criminología. Después, cuenta, hará algún máster antes de prepararse para la policía. Es su pasión, lo ha tenido muy claro desde siempre. Igual que el fútbol, que a pesar de su corta edad le ha dado ya muchas alegrías.

El Cacereño suma, sigue y lidera El domingo fue una más, cuando marcó el tanto de la victoria del conjunto verde ante el Navalcarnero. «El partido estaba complicado», dice aliviado y feliz porque su gol sirva para sumar una nueva victoria, la segunda de la temporada en otras tantas jornadas. Es el primer tanto en su cuenta particular, pero quiere que sean muchos más. «Voy a trabajar para mejorar las cifras del año pasado, aunque cada temporada es diferente». El curso anterior hizo 9 goles con el Coria en esta misma categoría. Pero Iván Fernández no se queda solo en sus goles, también quiere dar muchos a sus compañeros. Durante la charla la palabra asistencia sale a relucir en más de una ocasión. «Hay que marcar goles y dar asistencias, pero sobre todo que sirvan para sumar puntos». Cacereño de adopción (ha vivido en Cáceres desde los 15 salvo el año que se fue a Alcorcón), a Iván Fernández le gustó la oferta del equipo de Julio Cobos («era una opción muy atractiva»), un técnico que le ha «sorprendido» . «Me habían hablado muy bien de él. Transmite mucho todo el día, sus sensaciones, lo que quiere de cada uno, lo que quiere del equipo. La verdad es que estoy muy bien con él», cuenta, a la vez que elogia su capacidad para mantener enchufados a los 20 futbolistas. «Es importante que mantenga toda la plantilla activa, que estemos todos metidos y compitiendo por el puesto. Es lo que da la calidad a los equipos». Así cazó nuestro fotógrafo, @javago_cc, la celebración del gol de @IvanFdez5 📸



¡El primero de la temporada en el Príncipe Felipe! ⚽ pic.twitter.com/t22oafZylt — CP Cacereño (@CPCacerenoSAD) 12 de septiembre de 2022 En cuanto a los objetivo, habla de repetir, «como mínimo», lo del año pasado, «incluso un poco más. Siempre que se cambia de club es para intentar mejorar». Y en cuanto al grupo lo ve más competitivo, más igualado, que el del año pasado. «Los puestos van a estar muy peleados». Es, además, un grupo en el que Iván Fernández se enfrentará a sus tres exequipos. Al primero, el Alcorcón B, ya se ha medido y salió victorioso. El segundo será el Diocesano, donde empezó a despuntar siendo juvenil y al que ayudó a subir a Tercera en 2017. Eso será el 16 de octubre. El tercero es el Coria, en el que ha pasado las dos últimas campaña y contra el que jugará el 18 de diciembre, justo antes del parón navideño.