El CD Extremadura presenta un proyecto de aires renovados

Almendralejo vuelve a ilusionarse con el fútbol y lo hace depositando su confianza en el empresario madrileño Daniel Tafur, de raíces extremeñas, y que por primera vez dio la cara en Almendralejo ante la que será su nueva afición con el proyecto del Club Deportivo Extremadura. El mismo partirá de cero, en la categoría de Segunda Extremeña (la más baja), «pero lo hacemos con la máxima ilusión y el respaldo de los 2.000 abonados que ya han retirado su carnet. Verdaderamente, estoy encantado de haber aterrizado en Almendralejo», confesó durante la presentación del proyecto que tuvo lugar en Cajalmendralejo.

Tafur, que será el primer presidente del club, dio a conocer al equipo gestor del nuevo CD Extremadura. «Somos gente que viene del mundo profesional. Empresarios, economistas, jurídicos». El vicepresidente será Emilio Andreu Poveda; el secretario, Francisco de Asís Alba; el tesorero, Ernesto Andreu; y el vocal de la junta directiva de cinco hombres será Iván Alba. El área legal estará dirigido por Pepe Reynolds; el área médica por Alberto Argüello y la cantera la llevará la Academia que dirigen Cisqui y Pepe Tirado.

Tafur: «Reconociendo la historia de los otros clubs y respetando el pasado, es hora de abrir una nueva etapa»

Medio centenar de aficionados siguieron en directo la presentación de Tafur y su equipo de trabajo en Cajalmendralejo. «Somos conscientes de la trayectoria de fútbol que tiene Almendralejo. Nuestros pilares se basarán en el esfuerzo, la disciplina, el rigor y la trasparencia. Reconociendo la historia del Extremadura en todas sus denominaciones, y reSpetando el pasado, es hora de abrir una nueva etapa».

Para la afición era muy importante despejar la duda de si presidente y directivos anteriores podrían ir embarcados en este nuevo CD Extremadura de tapados. Tafur fue tajante al afirmar que «somos gente nueva», aunque confesó que fue Manuel Franganillo el que le invitó a poder crear un nuevo club en Almendralejo y le presentó a empresarios e instituciones. «Yo abro la puerta del palco a todos los anteriores presidentes como Pedro Nieto, Diego Madera, Juanito o Franganillo para que puedan estar viendo al equipo en el estadio», apuntó de manera cordial y conciliadora.

También adelantó Tafur que no recurrirán ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo la decisión de Apelación de no concederles el derecho de compra de la plaza en Segunda Federación. «Entendemos que no queremos más guerras y nos centramos en nuestra realidad de la Segunda Extremeña».

Aprovechó Tafur para presentar la nueva camiseta que, tras votación de los aficionados, será la rojinegra llamada ‘Origen’ y que hace un guiño a la primera indumentaria del CF Extremadura en el año 1924.