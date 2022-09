Novedades respecto al turbio caso de Kheira Hamraoui, la futbolista brutalmente agredida en París en otoño del año pasado. La policía detuvo este miércoles a tres sospechosos de esta agresión, según informó el diario francés Le Journal du Dimanche y confirmó la Agencia France-Presse. Los detenidos, uno de los cuales tiene antecedentes penales, fueron arrestados en sus domicilios en las afueras de la capital y actualmente se encuentran retenidos en una comisaría.

Las fuerzas de seguridad sospechan que los tres estuvieron implicados en la brutal agresión que sufrió la exjugadora del Barça el pasado 4 de noviembre mientras viajaba en un coche conducido por Aminata Diallo, con quien regresaba de una cena de equipo. Los agresores arrastraron a Hamraoui, 32 años, fuera del vehículo y la golpearon en las piernas con una barra de hierro. Tras esa agresión, la centrocampista sufrió un vía crucis deportivo que le hizo perder su condición de internacional por Francia.

"Pensé que me iba a quedar allí. Gritaba de dolor. Traté de protegerme lo más posible. Guardo un recuerdo muy doloroso. Estaba demacrada, perdida, confundida y abrumada por los acontecimientos. Me costó varios días recuperarme y luego me vi atrapada en una tormenta mediática”, aseguró Hamraoui en junio en sus primeras declaraciones públicas sobre el caso.

El caso salpicó a Diallo y Abidal

Inicialmente, se acusó del ataque a Diallo, que juega en la misma posición que Hamraoui, por una cuestión de celos deportivos. Pese haber estado retenida declarando en una comisaría, no imputaron a su compañera en el PSG. Luego, el caso se enredó aún más cuando salió a la luz una relación sentimental entre Hamraoui y el exfutbolista Éric Abidal, en la época en que ambos estaban en Barcelona. Y, a continuación, se sospechó de la esposa del exlateral y exsecretario técnico culé. “El tema de Éric Abidal no tiene nada que ver con la agresión que sufrí. La investigación evoluciona. La verdad saldrá a la luz”, dijo Haramoui.

Durante los últimos meses, prácticamente no hubo ninguna información sobre los avances policiales respecto a este turbio caso. Las autoridades policiales y judiciales no aportaron detalles precisos sobre el perfil de los tres detenidos este miércoles. Continúan investigando posibles vínculos entre ellos y el entorno de las futbolistas para encontrar un móvil a la brutal agresión.