El Don Benito, a olvidar los nervios con un triunfo

Presión, ansiedad, necesidad... Esas tres palabras y sus respectivos sinónimos son las que quieren borrar de un plumazo los jugadores del Deportivo Don Benito este domingo (18.00) ante el Estepona. Los rojiblancos, tras dos derrotas en las dos primeras jornadas de liga, ansían dar un golpe encima de la mesa y reivindicarse con un triunfo que dé aliento a unos jugadores que no han dejado buenas sensaciones hasta el momento.

Quizás por la amplia renovación del equipo, pero lo cierto es que el Don Benito ha dejado un puñado de dudas en la parcela ofensiva y dos puñados en la defensiva. «El equipo está con ganas porque hemos perdido dos partidos, pero veo bien al equipo y todo lleva su proceso», dijo Aguirre en la rueda de prensa previa al choque. El técnico hizo autocrítica y dice que no le gustó el partido ante el Atlético B y que han hecho hincapié en corregir los errores cometidos ante Adarve y Atlético. No en vano, el Dépor es colista (junto con el Villanovense) con cero puntos en su casillero, con cero goles a favor y con seis en contra. Aún así Aguirre se muestra tranquilo y convencido de que la situación irá a mejor a partir de este fin de semana. Para ello han planteado el partido en casa ante el Estepona siendo conscientes de que el estado del césped no es bueno, aunque parece estar en mejor estado que hace dos semanas. Aún así, el hecho de no haber podido entrenar en él en toda la semana es un punto en contra de los intereses del Don Benito, según el entrenador. «El césped es un factor que está ahí y vamos a ver cómo responde. Entiendo que ha pasado tiempo desde la última vez y tiene que haber una mejoría», expresó el técnico, quien sostiene que ve a su equipo preparado para cualquier escenario y situación. Todo ello ante un Estepona que suma cuatro puntos y es cuarto con un empate a dos ante el Leganés B y con un triunfo por 2-0 ante la Gimnástica Segoviana.

En cuanto a las bajas, Aguirre confirmó que Trinidad volverá a estar disponible, por lo que será titular, mientras que prevé que Álex Herrera pueda entrar en la convocatoria tras haberse entrenado esta semana con normalidad. Quien no estará será Sebas Gil, que continúa recuperándose de una fisura en el pie y cuya fecha reaparición se desconoce por el momento.