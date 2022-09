Sólo las victorias y los puntos en el casillero dan confianza y respiro a un equipo. Da igual jugar bien, llegar muchas veces a portería contraria o tener sensación de superioridad. Si no ganas, todo lo demás cae en saco roto. Y el Montijo sólo piensa en ganar y tener un primer triunfo en el casillero para creer y confiar que puede estar esta temporada en el vagón delantero de la tabla para aspirar a la fase de ascenso. Ganar cuanto antes es respirar.

Con esa premisa afronta el equipo de Juan Marrero la cita de esta semana en el municipal Emilio Macarro ante el Unión Adarve (12.00 horas), uno de los tres líderes imbatidos hasta la fecha que ha sumado dos victorias en dos partidos, curiosamente ante dos equipos extremeños: Don Benito y Coria.

Sabe el Montijo que no será un equipo fácil el conjunto del barrio del Pilar madrileño. Además, el feudo del Unión Adarve es de condiciones muy similares al municipal montijano, de césped artificial, por lo que la falta de adaptación no será un problema para el rival.

Tiene que cambiar cosas el Montijo para tener ciertas garantías de victoria, ya que en sus dos primeros encuentros no ha dispuesto de buen juego ni de grandes oportunidades para lograr victorias. Marrero ha dado ya minutos a muchos jugadores y aún no ha dado con el toque clave para un once definido. Además, para el partido de esta mañana continúa siendo baja el portero Sergio Tienza, por lo que Izan volverá a ser titular. También tendrá que hacer cambios en el lateral izquierdo por la baja por sanción de Luis Madrigal, expulsado en Guadalajara.

Ha recuperado Marrero a varios de sus jugadores tocados y espera que la intensa pretemporada empieza a ser fructífera en las piernas desde ya. Asegura que no hay que tener presión en estos partidos porque sabe que la temporada aún es larga.

Vuelve Segovia

Uno de los atractivos del rival es la vuelta de Dani Segovia al municipal montijano, donde fue héroe con los rojillos la pasada temporada en la primera histórica presencia del club en Segunda Federación. A sus 37 años, es titular fijo en el Unión Adarve y ya marcó la pasada semana su primer gol. El Unión Adarve llega al partido sin contratiempos y con ganas de seguir invicto esta temporada.

Montijo: Izan, Pedro Toro, Javi Chino, Akapo, Gideon, Rodao, Yeray, Abraham Pozo, Ibra, Cristo García, Raíllo.

Unión adarve: Guille Pérez, Alberto, Meseguer, Juanma, Lobato, Calleja, González, Maganto, Carbo, Dani Segovia y Molina.

Árbitro: Fernando Moreno Osuna (Castilla-La Mancha).

Estadio: Emilio Macarro.

Hora: 12.00.