El Cacereño afirma que Rubén puede jugar en Segunda Federación y él lo niega

El central Rubén Sánchez y el Cacereño no se ponen de acuerdo, al menos de momento. El futbolista, despedido por la entidad, que alegó «motivos disciplinarios», insiste en que no puede firmar por un club de Segunda Federación hasta el próximo enero «porque yo tengo ficha de aficionado y me dieron la comunicación del despido el día 2, por lo que no tenía tiempo porque estaba fuera de mercado, que terminaba el día 1», una afirmación que contradice radicalmente a la versión del club.

Todo ello se pretende dilucidar en un acto de conciliación entre las dos partes que tendrá lugar en Cáceres el próximo día 27 de este mes, martes. El excapitán del Cacereño apunta sentirse dolido, un día más, después de que el club emitiera este lunes un comunicado contestando a las declaraciones del jugador a Canal Extremadura Televisión, en las que exponía su impresión de haberse sentido «engañado». «No es el mismo caso de Javito porque él tiene ficha P, de profesional, y la misma es A, de aficionado», argumenta. Además, declara en que «cuando me llegó la comunicación era el día 2, y yo ya estaba fuera de mercado de Segunda Federación, Javito no, y por eso ha podido ir al Brea». De hecho, el excentrocampista del Cacereño ya ha debutado este pasado domingo. «El año del covid no se me hizo ficha de profesional, que era gratis, pero yo a aquello no le di importancia», comentó el exfutbolista verde, que consideró sentirse decepcionado con el club por, entre otras cosas, querer llevarle al filial. «Si no cuentan con nosotros, que hubieran llegado a un acuerdo o hablado, no firmar 18 fichas si solamente van a contar 16». Mientras, el Cacereño insiste en que ayudaría al jugador a encontrar equipo, señalando que el despido tiene fecha de día 1. El polivalente futbolista argumenta que solamente podrá ir a un Tercera Federación.