Chavalés, la locomotora del Dioce

A club por año. Así vive Juan José Chavalés Barra, Juanjo Chavalés (Torreorgaz, 10 de noviembre de 1993), que con su vuelta al Diocesano esta temporada ha cerrado un círculo que comenzó siendo juvenil en el mejor año de los colegiales en esta categoría. «Casi a equipo por temporada», ríe el protagonista. «Voy donde creo que voy a estar a gusto, cómodo, a disfrutar del fútbol». Y eso, en el Dioce de Adolfo Senso, es casi seguro.

Fue el técnico rojillo quien le convenció. «Al acabar la pasada temporada estuve hablando con Fito [Adolfo Senso] y me comentó lo que tenía pensado. Me gustó la propuesta, el equipo que iba a hacer y no me lo pensé mucho», relata Chavalés, que también tuvo la opción de quedarse en el Coria, otro de esos sitios donde ha sido inmensamente feliz. Pero jugar en Cáceres le permite volver al nido, a la casa de sus padres, y eso tira.

En el Diocesano se ha convertido en el más veterano, una situación que le resulta muy curiosa por su edad. «No pensaba yo que con 28 años iba a ser el mayor de un equipo», apunta risueño el jugador. «Cuando me doy un golpe los compañeros hacen la gracia de ‘mira el viejo, la edad ya le afecta’», cuenta mientras destaca la juventud de un conjunto colegial que ha empezado la temporada con muy buena nota, un empate ante el Alcorcón (1-1) y una soberbia victoria contra el Navalcarnero (1-3), donde el de Torreorgaz se marcó un partido con gol y asistencias incluidas, mostrando su gran potencia.

«Hemos empezado muy bien, pero aún estamos cogiendo el ritmo». Lo explica: «Todavía nos falta para encontrar nuestra forma de juego. Lo que nos está pasando ahora es que nos está faltando tener más el balón. Quizás hay un poco de precipitación y lo que estamos haciendo mucho es defender. A la larga eso no es bueno porque el equipo se cansa mucho». Se nota que se prepara para entrenador. Ya tiene el nivel 2 y esta campaña podría iniciar el siguiente.

«Salió todo bien, todo lo que habíamos trabajado salió perfecto», añade sobre el encuentro en Navalcarnero, centrándose más en la actuación colectiva que en su papel en ella. En las dos jornadas disputadas (el Dioce tiene pendiente el partido de la primera) ha jugado los 180 minutos, en ambos casos como extremo. «Me gusta más la posición de lateral derecho, creo que mis cualidades las aprovecho más ahí, pero como todo el mundo que me conoce sabe, yo juego donde me digan». Y Fito, experto en sacar lo máximo de cada jugador, dice que en el extremo diestro. «Siempre hace equipo competitivos, que sabes que van a dar la cara», dice sobre el técnico. «Tiene una seña de identidad que es el carácter, aprovecha muy bien las cualidades de los futbolistas. Cuando vine sabía que iba a sacar rendimiento del equipo. Y, de momento, eso se está viendo».

Pero Chavalés es cauto. Solo habla de permanencia, de asentarse en la categoría. Y eso que él llega desde el Coria, equipo revelación la pasada temporada. «No vamos a renunciar a nada», añade cuando se le achucha un poco. Pero por ahora solo piensa en el Melilla, rival este domingo.