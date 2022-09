Primer gran contratiempo para el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura. No ha empezado aún la competición en el Liga Femenina Challenge (lo hace el sábado 1 de octubre), pero el conjunto cacereño ya ha sufrido su primera baja. Y de larga duración. La base valenciana Laura Chahrour (1995) ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior y cuerno posterior de menisco externo de su rodilla derecha provocada durante un entrenamiento. Una grave lesión que le obligará a pasar por quirófano y «la dejará fuera de las canchas durante varios meses», dice el club.

Fichar o no. Esa es ahora la gran pregunta en el seno del club, que sondea el mercado, aunque reconocen que este no es un buen momento. A once días de iniciar la temporada, el Al-Qázeres prefiere centrarse en ese primer partido de liga ante el Celta. En medio no ha previstos más encuentros amistosos.