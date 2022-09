Talento femenino en el CAR Cáceres

El CAR Cáceres tiene clara cuál es la fórmula para seguir cosechando éxitos. Tras conseguir el ansiado ascenso a la División de Honor B, desde el club tienen claro que el futuro pasa por tener una cantera fuerte que aporte jugadores al primer equipo.

En ese ímpetu de crear equipos fuertes de base, la coordinadora de cantera, Raquel Jiménez, explica a este diario que quieren atraer jugadoras para crear equipos femeninos. «Queremos empezar desde la base porque es lo más importante. El año pasado conseguimos que una chica que venía de fútbol se interesase por nuestro deporte y ya nos ha comunicado que este año jugará con nosotros», comenta entusiasmada. El rugby es un deporte muy inclusivo, en el que chicos y chicas juegan juntos hasta los 18 años, pero a partir de esa edad ya se tienen que separar: «El pasado curso teníamos seis chicas que jugaban con el conjunto sub-16 y sub-18».

Cuenta que es un deporte que no para de crecer con el paso de los años y que las diferencias que hay con respecto a otros deportes de equipo son muy grandes: «Aquí lo más importante es la pluralidad, la inclusión de todos los niños, el compañerismo y el respeto hacia todos los compañeros y rivales. Este deporte transmite unos valores increíbles».

También está muy convencida de que este deporte no está más practicado por el temor que tienen los padres, por ese motivo van a arrancar con un tipo de rugby en el que no hay contacto, no se puede placar. Asegura que «es un deporte que fortalece a los niños física y mentalmente» y que «en la temporada pasada no hubo ni un niño lesionado». «Los padres tienen que quitarse el miedo porque están frenando la progresión de un deporte que no es agresivo, en el que los propios jugadores reprimen a sus compañeros cuando sus conductas no son normales», concluye.

Desde la entidad se quiere aprovechar el ascenso del equipo sénior para atraer nuevos jugadores que hagan la cantera más fuerte. «Todos los chavales de categorías de más edad están muy ilusionados», dice.

Este sábado, 24 de septiembre, informa que tendrá lugar una jornada de puertas abiertas junto al Salamanca Club de Rugby en El Cuartillo, "que traerá a todos los jugadores de su cantera y con los que jugaremos algún partidillo". Nuevos tiempos en la histórica entidad.