El Diocesano, de zarpazo en zarpazo

Triunfo de la practicidad. De la garra. De creer que todo es posible. De la efectividad. De correr y pelear hasta cuando las piernas dicen basta. Triunfo del Diocesano, que sintetizó todo eso para convertirse no solo en el primero que le marca al líder Melilla esta temporada, por partida doble además, sino también el primero que lo deja en la lona (2-1). Y de forma más que merecida. Lo reconoció al final sin tapujos el técnico rival, Miguel Rivera.

Maestría es lo que mostró el Diocesano en Pinilla, donde estará muy caro puntuar para los rivales. Suma ahí su primer triunfo de la categoría después de tres jornadas en las que los colegiales, con un encuentro aún pendiente, pueden presumir de seguir invictos en el césped. Su única derrota se ha producido en los despachos por la reclamación del Alcorcón B. Y hasta eso podría cambiar, ya que el conjunto colegial presentará recurso para tratar de revertir la decisión del Comité de Competición.

Hizo una mini revolución en el once inicial Adolfo Senso, que apenas había tocado nada en los dos encuentros anteriores. Acompañando a Sahuquillo en el eje de la zaga apareció un Ginés que no había jugado nada aún. Su actuación fue soberbia, aunque también cometió algunos errores infantiles que podían haber costado muy caros.

Juanjo Chavalés dio un paso atrás y ocupó el lateral derecho, la posición en la que él cree que más puede aportar. Fue de menos a más, siendo de los mejores en la recta final, cuando pudo incluso marcar, pero un exceso de generosidad se lo impidió.

También entraron en el once inicial por primera vez Makanjoula y Pablo Guerrero, que tuvo la primera del Dioce cuando apenas se había jugado un minuto y medio. Chavalés puso el balón desde la derecha y el de Llerena lo cazó casi en el área pequeña para rematar, sin dejarlo caer, a bocajarro. Se fue alto.

Presión alta

Empezó eléctrico el duelo. En dos minutos, una ocasión para cada equipo, la del Melilla muy bien resuelta por Miguel, muy acertado cada vez que tuvo que intervenir. No demasiado. La presión del Dioce fue el germen del primer gol, de Rubén del Valle, que ejecutó una falta al borde del área magistralmente para poner la bola donde el portero no podía llegar (1-0, min. 8). Pero un poquito del tanto hay que dárselo a Dani Sales. Él fue el que robó el balón en tres cuartos de campo y al que derribaron. Su partido fue de sobresaliente. Como el de Rayco. Corrieron lo que no está escrito, pelearon hasta la extenuación.

El Melilla, un equipo hecho para subir, se hizo con el balón. Sus jugadores tienen mucha calidad y encerraron al Dioce en su parcela tocando y tocando, con mucha paciencia. Pero los colegiales eran un muro atrás y una locomotora cuando miraban hacia delante.

El segundo gol

Miguel intervino un par de veces, sin demasiado riesgo, antes de que el Diocesano diera un nuevo zarpazo. Rayco cogió el balón en el centro del área, un recorte, dos y disparo raso y ajustado a la cepa del palo. 2-0. Era el minuto 42. El Melilla quedaba tocado.

Volvió a adelantar la línea de presión en la segunda parte el Diocesano. El Melilla ya no llegaba con tanta fácil. Los colegiales estaban más cómodos. Eso sí, a base de correr y luchar cada pelota, tarea en la que destacaron sobre todo los dos jugadores más adelantados, Rayco y Sales, muy bien secundados por todos los demás.

Más allá del gol en el 74, un impecable remate de José Enrique de cabeza tras una falta lateral (2-1), el Melilla no puso en apuros a los extremeños, que suman otra victoria de prestigio, la segunda seguida tras superar siete días antes al Navalcarnero. El próximo fin de semana, largo desplazamiento para medirse al Atlético Paso.