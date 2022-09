"Ahora que estoy en lo más alto del pádel, no me ha dado tiempo a interiorizarlo"

Instalada desde esta semana en lo más alto del ranking mundial del pádel, Paula Josemaría Martín (Moraleja, 31 de octubre de 1996) reflexiona en esta entrevista sobre su estado de forma, el mejor de su carrera, sobre su día a día y sobre el presente y el futuro de un deporte que se lo está dando todo pero en el que, subraya, aún le queda mucho por mejorar.

¿Qué le supone haber llegado a lo más alto del ranking y de la Race?

Haber llegado a lo más alto del ranking y de la Race es un sueño cumplido. Hace muchos años me acuerdo que me hicieron una entrevista y yo comentaba que mi sueño era estar en lo más alto del ranking y ahora que lo conseguido todavía no me ha dado tiempo ni a interiorizarlo. No lo he podido pensar mucho porque ya mismo toca competir en Países Bajos.

Siete títulos ya, más que ninguna otra temporada. Y aún quedan seis por disputarse. ¿A dónde le llevará este 2022?

Llevamos siete títulos en total, un montón más de finales y quedan torneos por disputar y vamos a intentar seguir manteniendo el nivel. Sabemos que es muy difícil llevar siete títulos, pero nosotras vamos a jugar bien para sumar alguno más.

De aquí a final de temporada, ¿cuáles son las metas?

La meta principal es mantenernos ahí arriba en el ranking, pero sobre todo el objetivo mío personal es seguir jugando a un gran nivel, jugar bien en cada partido. Al final así todo llega.

¿Diría que pasa por su mejor momento de forma, que está jugando mejor que nunca?

Puedo decir que estoy en el mejor momento de forma de mi carrera. Soy una jugadora que ha madurado mucho, he mejorado un montón de aspectos del juego, técnica y tácticamente y obviamente también a nivel psicológico, que es una parte que este año he trabajado mucho. Mi juego ha evolucionado sobre todo en defensa, porque creo que me voy completando como jugadora.

Su juego ha evolucionado mucho, sobre todo en defensa. ¿Qué te queda por mejorar?

Todavía me quedan muchas cosas por mejorar. Soy una jugadora que se exige mucho a sí misma. En general se puede mejorar todo. Yo voy a intentar se cada día mejor y más completa.

¿Qué parte de culpa tiene su entrenador en todos sus éxitos?

El entrenador está siempre ahí. Forma parte casi del jugador. Es una razón más por la cual el jugador va evolucionando. Cuando las cosas no van bien lo siente como si fuera suyo. Si perdemos, perdemos los dos; si ganamos, ganamos los dos. El entrenador para mí es importantísimo, una pieza fundamental de apoyo cuando las cosas van bien, pero sobre todo cuando van mal. Cada día trabajamos y nos vemos dos veces al día, estamos toda la semana juntos. Al final es imprescindible.

En las retransmisiones, casi siempre se destaca más a Ari como jugadora más determinante. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo es la convivencia entre compañeras?

No le presto mucha atención, son opiniones de cada persona. Me gusta pensar en mejorar yo, seguir jugando. Que comenten lo que tengan que comentar, yo voy a seguir intentando jugar bien, intentando ganar. Eso es lo que tengo en mi cabeza. No soy una jugadora a la que le guste ser protagonista, estar metida en redes. No forma parte de mí. Me gusta trabajar en silencio para ser mejor. Intento trabajar por detrás y demostrarlo cuando voy a la pista.

¿Se puede morir de éxito?

Normalmente un jugador suele perder más de lo que gana. Hay que disfrutar el momento. Ahora estas arriba, luego puedes estar abajo. Ahora estoy en un momento bueno, voy a intentar mantenerlo y disfrutar.

¿Cree que el pádel está bien pagado actualmente?

Ha mejorado mucho, sobre todo el pádel femenino. Pero sí que nos quedan muchos pasos por dar. Está pagado, no sé si tan bien valorado, pero espero que en los próximos años vaya mejorando. Ahora tenemos suerte, han mejorado mucho los premios económicos, también las condiciones deportivas. Lo hemos podido ver en el torneo de la Caja Mágica, que ha sido espectacular.

¿Qué hay que mejorar en el circuito?

Hay algunos aspectos que se pueden mejorar y tenemos a la asociación, la IPA, que se lo traslada a la organización del circuito desde las primeras rondas hasta las últimas. Estamos intentando entre todas ir mejorando.