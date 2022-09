La noche verata de Yohana Rodríguez en los Premios del Deporte

«El voleibol ha marcado mi vida desde los ocho años y, a nivel personal, creo que como capitana del Arroyo he intentado siempre que haya un buen ambiente entre mis compañeras». Y tanto. Lo dice, con verdadero orgullo y esa rotundidad tan suya, tan propia, Yohana Rodríguez Parrón (Arroyo de la Luz, 19 de enero de 1988), una personalidad arrolladora (con ll, sí) que ya está recogiendo lo que sembró hasta su retirada, consumada del todo (esta vez sí) el pasado año.

Yohana ya no juega a su deporte favorito. No. Ya no está en la estructura del club de siempre. No puede, en realidad. Ya es madre, sí, y también profesional de enfermería para ganarse la vida sin el estrés de tener que compatibilizar viajes con el equipo y trabajo. Pero todo sigue igual en cuanto a sentimiento: es unánimemente apreciada, puede que más en lo personal. Y eso ya quiere decir mucho. Se emociona la protagonista de una noche verata desapacible, pero intensa y emotiva a borbotones.

Pero aquí han venido a ver cómo recogía su premio como Premio Extremadura del Deporte del 2020 toda la gente que ha podido entre sus familiares, amigos y el propio club, su Arroyo. Desde la entidad se había preparado con mimo un viaje para que todos pudieran estar en Villanueva de la Vera y rendir tributo a su eterna líder, la capitana de una generación irrepetible que se inició ya en tiempos de José Fragoso y, cómo no, el no menos histórico Adolfo Gómez.

Más protagonistas

La entrega de los Premios Extremeños del Deporte de este año se ha ido, con su carácter itinerante, al norte extremeño. Es tarde y la pandemia ha hecho daño en términos protocolarios. Como daño ha hecho que dos de los últimos condecorados, el parapentista Andrés Sánchez, ‘Driu’ y el histórico dirigente del voleibol Enrique Pizarro ya no estén. Ambos coincidieron en Miajadas, en una anterior entrega de galardones.

Y aquí tienen que estar, además de Yohana, encantados, los ganadores de las otras categorías: los olímpicos Cristina Cabaña (judo) y Javier Cienfuegos (el sempiterno lanzador de martillo, todo un clásico), como mejores deportistas absolutos.

El premio al Mejor Deportista Promesa Masculino fue para el gimnasta emeritense Sergio Moreno Medina, doble subcampeón de España Junior. Además, campeón de España Junior en Paralelas y Caballo con Arcos.

En la modalidad de Mejor Deportista Promesa Femenina el premio fue para la jugadora de pádel Aitana Pérez, quinta el ránking nacional junior; 95 en la WTPA Absoluta y tercera en el Campeonato España por equipos cadete, entre otros logros contabilizados cuando el jurado valoró los méritos.

Mientras, la Asociación Deportiva Judo Club Stabia de Mérida, «club de referencia gracias a tres pilares fundamentales: gestión, estructuración y consecución de objetivos», recibió el reconocimiento como mejor entidad deportiva

El Premio al Mejor Evento Deportivo fue para la Baja TT Dehesa Extremadura de automovilismo, que sigue dando pasos adelante cada año.

La gala estuvo presentada por José María Maldonado y Leticia Antúnez, periodistas de Canal Extremadura Televisión. El alcalde de la localidad, Antonio Caperote, agradeció que «el deporte se acerque al mundo rural» y la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, felicitó a la Loida Zabala por su reciente título europeo. No faltó otro campeón continental: el marchador Álvaro Martín.