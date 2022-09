El Don Benito sigue en busca del camino hacia la victoria

«Seguimos trabajando para encontrar el camino hacia la victoria». Así de claro se mostró Roberto Aguirre en la rueda de prensa previa a la quinta jornada de liga, en la que se enfrentarán al Leganés B. Y es que el Deportivo Don Benito todavía no sabe lo que es ganar este curso. De hecho, es el único equipo de los cinco grupos que conforman la categoría de Segunda Federación que no ha saboreado lo que es anotar un gol.

Ni uno solo tras cuatro jornadas de liga. Quizás por eso el técnico ovetense esté empeñado en trabajar sin descanso para encontrar un resquicio, un pequeño hueco, un camino por el que continuar dando pasos hacia la primera victoria del curso. Esa que pueda liberar a un Don Benito que no ha cosechado buenos resultados hasta ahora.

Los rojiblancos sumaron su primer punto de la temporada el fin de semana pasado ante la Gimnástica Segoviana, ante quien empataron a cero. Sobre el Leganés B, el asturiano destacó que es un equipo que destaca por su «buen funcionamiento colectivo». «Es un filial que actúa como un bloque y espero un partido igualado y disputado, que son los principales rasgos de la categoría», agregó. No obstante, el preparador rojiblanco también espera que su equipo pueda estar preparado para saber enfrentarse a cualquier circunstancia dentro del partido.

La racha del rival

El Leganés B comparte con el Deportivo Don Benito el hecho de que tampoco saben lo que es ganar, aunque sí han logrado sumar dos empates enl o que va de curso, el último elpasado domingo ante el Villanovense. Además, son penúltimos y solo aventajan al cuadro dombenitense en un punto.

En el apartado de bajas, el Dépor no podrá contar con Sebas Gil y Álex Herrera. En el caso del portero ya está entrenando con el grupo y se espera que pueda reaparecer en las próximas semanas. No lo hará este sábado en Leganés debido a la falta de ritmo competitivo que arrastra y a que apenas ha completado unos entrenamientos junto al resto del grupo. Por su parte, Álex Herrera continúa entre algodones y Aguirre no forzará este fin de semana. Seguirá trabajando y su incorporación al grupo se hará de manera paulatina para evitar correr riesgos innecesarios.

Así pues, no se esperan grandes cambios en el once inicial que ponga en liza Roberto Aguirre este sábado ante el filial pepinero. No obstante, se prevé que pueda introducir alguna novedad dado que hay algunos jugadores tocados. Así, Santana y Carlos López se perfilan como titulares en el centro del campo y Fran Pérez podría repetir en el once inicial.