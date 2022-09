El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) lo volvió a hacer, esta vez con el asfalto completamente seco y a pesar de una caída sin consecuencias al principio de la sesión, logró el mejor tiempo en la tanda inicial de pruebas libres del Gran Premio de Tailandia de MotoGP en el circuito 'Chang International' de Buriram. Márquez estableció el mejor registro de la categoría reina en 1:30.523, con 32 milésimas de segundo de ventaja sobre el campeón del mundo Fabio Quartararo, 65 respecto al australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22), 98 milésimas sobre el italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22), y 118 milésimas con el español Alex Rins (Suzuki GSX RR).

No tardó demasiado en producirse la primera noticia de la jornada en la curva tres pues en ese punto y cuando apenas habían completado tres vueltas los pilotos de MotoGP se fue por el suelo el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que perdió el tren delantero de su moto y aunque en primera instancia consiguió controlarla, al salirse a la zona mojada del trazado ya no pudo evitar el percance. Fue una caída limpia y sin mayores consecuencias, que no impidió al piloto regresar a su taller encima de la misma y volver en apenas unos minutos a la pista para en su séptimo giro recuperar posiciones y ascender al séptimo puesto.

Por entonces, el líder inicial de la sesión era el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22) y la pista se encontraba completamente seca en la línea de la trayectoria de las motos, pero muy encharcada por fuera. El portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) fue la siguiente víctima del trazado tailandés, en su caso en la curva doce y, como sucedió con Marc Márquez, sin mayores consecuencias. En tanto, en pista y con Zarco como referente, su compatriota Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), vigente líder del campeonato y titular mundial de la categoría, se colocó tras su estela a 54 milésimas de segundo y a ambos les superó el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), con apenas 15 milésimas de segundo de ventaja sobre el registro de Zarco.

Pero Zarco no tardó mucho en recuperar la primera plaza, en un circuito en el que parece sentirse muy inspirado y en su duodécima vuelta volvió a la cabeza de la tabla con 23 milésimas de adelanto (1:31.504) sobre Bagnaia. Metidos de lleno en el último cuarto de la sesión la estrategia de prácticamente todos los pilotos pasó por montar neumático nuevo blando detrás para intentar un 'time attack' ante la posibilidad cierta de que el resto de los entrenamientos libres se disputasen con el asfalto mojado por la lluvia. El primero en sorprender por su rendimiento fue el australiano Remy Gardner (KTM RC 16), quien se encaramó hasta la segunda posición a solo 18 milésimas de segundo de Zarco, pero tras él, todos los pilotos fueron bajando los mejores tiempos de la categoría según pasaban por la línea de meta. Y nuevamente saltó la sorpresa al ponerse líder el piloto de Repsol Honda con un tiempo de 1:30.523 con el que batía por apenas 32 milésimas de segundo a Fabio Quartararo y en 118 a un Alex Rins (Suzuki GSX RR) que se situó por primera vez en toda la sesión en las posiciones de cabeza, aunque con la bajada de la bandera de cuadros hubo algún que otro cambio en las posiciones de cabeza. El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) marcó el corte en la clasificación, al ser décimo, con su compañero de equipo Johann Zarco, que había liderado buena parte de la sesión duodécimo, Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), decimocuarto, Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), decimosexto, delante de su compañero en la fábrica de Noale, Maverick Viñales.

El italiano Danilo Petrucci, que aceptó el reto de sustituir al lesionado campeón del mundo de 2020, el español Joan Mir, al manillar de la Suzuki GSX RR, acabó en la vigésimo segunda plaza. Un resultado lógico para un piloto que está más acostumbrado al rendimiento de los motores con sus cilindros en forma de V en lugar del más clásico cuatro en línea, que emplean solamente Suzuki y Yamaha en el campeonato del mundo, si bien el deportista natural de la localidad de Rimini, en la costa Adriática, es un gran especialista en adaptarse a cualquier tipo de situación, pues en la actual temporada ha hecho el Dakar con KTM, ha rodado en el campeonato americano con una Ducati y ahora lo hace con la japonesa Suzuki en MotoGP.