Demasiadas incertidumbres en el Cáceres Patrimonio

El desconcertante partido ante el Talavera (101-82... con prórroga incluida) cerró la pretemporada del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que ya se centra del todo en el estreno oficial del próximo viernes frente alAlmansa (20.30 horas). No ha sido un septiembre precisamente ideal y se respira cierta preocupación a nivel interno. ¿Por qué?

No haber podido entrenar todos juntos todavía

El motivo de inseguridad más evidente es que la plantilla todavía no ha podido juntarse ni un solo día por dos motivos principalmente. La más obvia es que hasta el miércoles pasado no anunció el fichaje de un pívot norteamericano, Markus Kennedy. Aún no ha viajado ya que se está gestionando su documentación. El tiempo para adaptarse a sus compañeros y al revés será muy escaso, una situación poco aconsejable, aunque la temporada pasada a estas alturas sucedió algo similar con la llegada exprés de Duje Dujan por Nik Slavica y su adaptación fue rápida. AKennedy se le reserva un papel fundamental y, aunque en el club gustó bastante Noah Starkey en la prueba que desarrolló durante dos semanas, se cree que puede dar mucho más. Cuando llegue, claro.

El otro problema es el de Pablo Sánchez, que ha arrastrado distintos problemas físicos durante las últimas semanas que le han hecho ser baja en la práctica totalidad de los amistosos y dejar de entrenar. El rendimiento de este jugador, un sub-20 internacional cedido por el Unicaja, es por ahora una incógnita.

La soledad de Vecvagars como único escolta

Lo sucedido el viernes ante el Talavera puede ser un serio aviso de lo que espera en la temporada:a los seis minutos, El letón Kaspars Vecvagars sufrió un corte en el rostro y se decidió que no volviese a jugar. Se trata del único escolta puro de la plantilla, ya que se ha estimado que los minutos en los que no esté en pista serán ocupados por dos bases con habilidad para anotar:Albert Lafuente y Pablo Sánchez.

El equipo tuvo problemas para encestar desde lejos a partir de entonces, aunque en los últimos minutos del tiempo reglamentario y la prórroga entre Dani Rodríguez (base) y Kevin Bercy (ala-pívot) engancharon varios triples que mejoraron mucho el porcentaje que se llevaba hasta entonces y que terminó siendo de un 38% (11 de 29). ¿Puede permitirse el equipo que Vecvagars no tenga un suplente de sus mismas características, como lo eran la pasada temporada Jaume Lobo y Manu Rodríguez? En el Cáceres siguen pensando que sí.

La adaptación de Jarambauskas y Willy Isiani

Dos jugadores particularmente concentran miradas estos días:el alero lituano Simas Jarambauskas y el ala-pívot georgiano Willy Isiani, dos piezas muy desconocidas en España sobre las que se han depositado muchas esperanzas, aunque a distinto nivel.

Jarambauskas ha mostrado detalles muy interesantes: es incontenible penetrando a canasta y ayuda muy bien al rebote. En su ‘debe’ está algo que se esperaba (no es un tirador fiable, al menos por ahora) y algo sorprendente:es uno de esos jugadores emocionales, volcánicos, con alto riesgo de desconcentrarse. Mientras, Isiani, con un recorrido anterior menos prestigioso, gustó en los primeros amistosos con un buen físico e interpretando con corrección el rol de ‘4’ abierto, pero ante el Talavera se hizo invisible.

El papel de los jugadores del Torta del Casar

Ante la escasez de efectivos, Roberto Blanco echó mano del filial, el Torta del Casar. Juan Santos, un producto local, ha hecho la pretemporada completa con el primer equipo y ha recibido elogios por su actitud.Si la situación de Pablo Sánchez no se soluciona podría tener minutos de calidad --no de los de relleno-- en el primer equipo. También ha disputado algún amistoso Douglas Mills, el base puertorriqueño de pasaporte español y 32 años llamado a ser el ‘padre’ del filial. Se le percibe el mucho oficio que se tiene a su edad y tampoco sería raro que tuviese algún tipo de rol con el Cáceres.

El aún junior Lassena Fofana, la ‘joya’ de la cantera y que iba a ser el quinto pívot, regresó lesionado de su país, Mali, y no ha podido saltar a la pista aún.

Brotes verdes: la cabeza de Dani y los dos renovados

No todo es negativo y de hecho se han ganado más partidos (dos al flojísimo Eléctrico, el de Talavera y el más valioso ante Valladolid) que perdido (los dos primeros frente a Budivelnik y Oviedo). En todos ellos se ha puesto de manifiesto el buen estado de forma de Dani Rodríguez, que a sus 38 años se conserva bien físicamente, además de su clásica clarividencia dirigiendo. Será el líder del equipo sí o sí y también un buen maestro para los otros dos bases.

También han cogido rápidamente lo que deben hacer los dos únicos jugadores renovados, Carlos Toledo y Julen Olaizola. Ambos serán incluso más importantes que la pasada temporada, asumiendo más tiros y con muchos minutos en pista garantizados.