El paseo triunfal de Paula Josemaría y Ari Sánchez acaba en Ámsterdam

En 20 se cerró la racha de victorias consecutivas de Paula Josemaría y Ari Sánchez. La extremeña y la catalana cedieron en la final del Ámsterdam Open su primera derrota tras dos meses y medio triunfales frente a Marta Ortega y Beatriz González (6-4, 2-6 y 6-1), que levantan así su cuarto título de la temporada, dos de ellos en torneos challenger.

No fue el mejor día de Paula y Ari, incapaces de igualar el nivel de intensidad de Ortega y González, enrabietadas sobre la pista, con ganas de desquitarse de la final de Cascais, donde tuvieron que retirarse por problemas físicos. Estaban totalmente enchufadas y la moralejana y la reusense dieron algunos síntomas de fatiga. Ya los sufrieron también en los cuartos de final, aunque en semifinales volvieron a mostrar su habitual solvencia.

Josemaría y Sánchez arrancaron frías. No es la primera vez. Pronto cedieron su saque, aunque pronto lo recuperaron con un contrabreak. Un espejismo, porque a cada golpe que trataban de propinar a sus rivales Ortega y González respondían con una genialidad. Así se llevaron el primer set (6-4).

No había problema. Siete días antes, en Madrid, Paula y Ari habían levantado una final en la que perdieron su primer set. Y su actitud sobre la pista fue distinta. Servicio, break y de nuevo saque ponían la segunda manga muy de cara para ellas (0-3) y aunque se apretó (2-3, cediendo de nuevo su saque), estuvieron firmes y aguantaron las embestidas de las número tres para llevar la final hasta el tercer set (2-6), que fue un visto y no visto, con Ortega y, sobre todo, González desatadas sobre la pista. No dieron oportunidad a las número uno (6-1), que ven así quebrada su gran racha de triunfos, 20, que le han servido para ganar cuatro torneos seguidos.

Pero su dominio en lo más alto del ranking no peligra, pero toca resetear, el jueves vuelven a jugar, en los octavos de final del Santander Open 2022, ya en marcha.