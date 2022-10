El Cáceres inicia la 'temporada del litio'

La historia del baloncesto profesional masculino en Cáceres se retomó en verano de 2007, cuando un modesto club denominado Cáceres Ciudad de Baloncesto compró una plaza en LEB Plata. Desde entonces no ha habido un solo patrocinador privado que apareciese en su camiseta como lo va a hacer ahora Extremadura New Energies (ENE), la empresa que pretende extraer litio de una mina en los alrededores de la capital cacereña. Es la gran novedad de una temporada en LEB Oro que arranca este viernes (20.30 horas, pabellón Multiusos) con un partido entre el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y el Almansa con Afanión.

El rechazo que provoca el proyecto minero en una parte de la ciudadanía hizo que el anuncio del acuerdo entre ENE y el Cáceres --dos años y 250.000 euros en total, en principio-- levantase controversia. Y hasta ahora. El colectivo Salvemos la Montaña, que aglutina a los contrarios a la mina, ha convocado una concentración en los alrededores del recinto deportivo 45 minutos antes del partido. «Estamos en un país libre, tener su opinión y hacer lo que quiera, siempre que sea respetando. Cada uno reivindica lo que quiere, pero tiene que ser pacíficamente. Por nuestra parte, la gente del baloncesto suele ser pacífica y espero que esto sea igual. Nosotros también estamos a favor de la Montaña, de la ciudad y de todo el mundo. Y todo el que colabora con el club es bienvenido», dijo esta semana José Manuel Sánchez, presidente del Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

SIN DUDAS

Los responsables de la entidad verdinegra añaden que, con un déficit que superaría el medio millón de euros que asumen entre varios directivos, hubiese sido muy difícil seguir en LEB Oro sin la aportación de la empresa minera. De hecho, los 125.000 euros de este año no serán empleados en su mayor parte en mejorar la plantilla, sino en cuestiones estructurales. En todo caso, no ha habido dudas en el Cáceres a la hora de aliarse con Extremadura New Energies. De hecho, se afirma que no ha habido en absoluto un desplome en el número de abonados, aunque es precisamente conseguir un seguimiento más sólido desde la grada una de las grandes asignaturas pendientes. La pasada temporada no se llegó a una media de 1.000 espectadores por encuentro, aunque en la recta final, en la disputa de los ‘playoffs’ de ascenso frente al Força Lleida, se superó ampliamente esta cifra.

Es precisamente el recuerdo de aquella serie, resuelta a favor de los catalanes tras cinco tensísimos partidos, una contradictoria inspiración. Por un lado, se demostró que el baloncesto puede interesar mucho más en Cáceres, con todo su glorioso pasado en la ACB de once temporadas (1992-2003). Sin embargo, la plantilla que consiguió unos resultados muy por encima de las expectativas se terminó deshaciendo en su mayor parte. Solo continúan dos jugadores, Carlos Toledo y Julen Olaizola, mientras que el resto optó por mejores ofertas. Eso ha inventado a reinventarse una vez más con un grupo de jugadores en general no demasiado conocidos, pero se pretende que con un alto grado de compromiso.

El objetivo vuelve a ser la permanencia, sin descartarse milagros deportivos como el de hace unos meses. Para ello hay que empezar a sumar lo antes posible y el reto es fuerte desde el principio, con dos rivales directos, Almansa y Oviedo, en las dos primeras jornadas, que se disputan este viernes y el próximo martes.

La puesta en escena llega sin transmitir demasiado optimismo. La pretemporada ha resultado demasiado calamitosa. La tardía planificación obligó a programar muy pocos amistosos que sirviesen de referencia. Las lesiones conllevarán que ni Pablo Sánchez ni Carlos Toledo puedan estar en el debut, pero lo más grave es que el teórico pívot titular, Markus Kennedy, que ha alegado sufrir un grave problema personal para no viajar aún a España, tampoco estará por ahora. Como siempre, Roberto Blanco, el carismático entrenador que se ha convertido en la cara del proyecto, tirará con lo que tenga, intentará sacar oro de la incierta mina que se ha encontrado en el vestuario.