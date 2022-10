Diocesano y Villanovense firman su armisticio

Porfió un poco más el Diocesano por el dominio del balón y miró más a la portería contraria que su rival. Como respuesta se resguardó de manera formidable el Villanovense. El resultado de 0-0 en el primer derbi extremeño de la jornada en Segunda Federación se ajustó a lo visto en el terreno de juego de Pinilla, pese al mayor empeño ofensivo colegial que se tradujo en un gol anulado en el primer tiempo.

Hubo mucho fútbol de empuje en Cáceres entre dos equipos muy currantes, que firmarán un buen trabajo en esta liga de no mediar una hecatombe. Son Dioce y Villano incuestionables modelos de orden táctico, trabajo y espíritu guerrero, como requiere la categoría, y además de ello tienen jugadores de nivel apreciable. Adolfo Senso y Manolo Cano, sus respectivos entrenadores, pueden estar felices con sus plantillas, aunque este sábado no pudieron jugar por problemas físicos sus futbolistas más determinantes: el carrillero local Juanjo Chavalés y el delantero visitante Higor Rocha.

En el primer tiempo, empezó golpeando el Villanovense y después contrarrestó el Dioce. Tuvo la mejor opción visitante Sillero en cabezazo equivocado con toda la portería para él. Era el minuto 13 y a partir de ahí el dominio local fue más que evidente hasta el final del duelo.

Sobaban más el balón los colegiales, pero eran más verticales los serones. En acción individual Ohemend estuvo cerca del 0-1 (min. 24). Fuego de artificio.

El Diocesano apretó tras el penalti de Tapia que le pudo costar la segunda amarilla y en consecuencia la roja. Lanzó Dieguito, rechazaron Lázaro y el poste. Marcó después el delantero colegial, pero el asistente le dijo al árbitro que un jugador local entró antes del lanzamiento. Era el minuto 37 y fue ésta la jugada clave del duelo, sin duda.

Antes del asueto, hubo una nueva opción para el Dioce en un tiro de Pitu Viera respondido por Lázaro con acierto.

En el segundo tiempo, dos cambios visitantes, uno de ellos, el de Tapia, en clave previsora por su tarjeta, y el equipo de Cano atacó un poco más al inicio. Todo un espejismo. El balón seguía en los pies del Diocesano, aunque con un valor relativo.

Los cacereños eran más amenazantes, con el tridente Assan-Dani Sales-Javi González espectacular y un Rubén del Valle sobresaliente en los primeros 45 minutos y que ahora fue menos activo. Sin embargo, la sensación de peligro no se tradujo en ocasiones.

Se sucedieron los córners y el asedio creció en intensidad con Dani Sales en la distribución y dando un clinic de controles lujosos. Enfrente, unos imperiales Adri Escudero y Javi Sánchez y un lateral, Samu Hurtado, un jugadorazo que lo hizo todo bien. Senso introdujo más poderío arriba con Rayco, un 9 puro y duro y más recorrido con Makanjoula en banda. No hubo manera, pese a las sucesivas internadas del último. Sin remate, y este sábado no lo hubo, el dominio en el fútbol es puro fuego de artificio. En el otro área, más de lo mismo, con una línea de tres que integraban Manu, Sahuquillo, Varona infranqueable. El portero, Miguel, fue un mero espectador, aunque Lázaro, excepto las dos y decisivas acciones en las que salvó a su equipo, tampoco tuvo estrés.

Defendió, impecable, el Villanovense, con alguna contra peligrosa de Runny. Amagó también Pliego en los estertores, sin éxito, pero en realidad el cuadro colegial había adolecido de pegada porque los verdes estuvieron extraordinarios atrás.

En realidad, a lo largo de los últimos minutos apenas hubo ambición, especialmente por parte serona, más feliz por el punto. Se firmó un armisticio en cierto modo lógico. A los colegiales les espera una semana de aúpa: el miércoles juegan en Barcelona ante el Cerdanyola el partido pendiente de la primera jornada y el sábado el derbi ante el Cacereño.

Senso no da por bueno el punto y Cano sí

El entrenador del Diocesano, Adolfo Senso, dijo no estar contento con el resultado. «Por parte nuestra estoy muy contento de cómo han salido las cosas que había planteado. Nos ha faltado crear alguna situación de gol más, pero estoy contento porque tanto en un área como en otra hemos sido mejores. Hemos sido un equipo muy distinto al del último partido en La Palma», añadió. «No me voy contento con el punto porque creo que hemos merecido ganar. Hemos sido mejores a partir del minuto 20 y en el segundo tiempo nos ha faltadotener más claridad en el área contraria». Cuestionado por la anulación del gol de Dieguito, apuntó que el árbitro le dijo que «un jugador nuestro ha entrado en el área antes de golpear el balón y que por eso lo ha anulado.El jugador no sabe si entró o no antes», manifestó Senso.

El entrenador del Villanovense, Manolo Cano, indicó que daba por bueno el empate. «Sabíamos que iba a ser un partido complicado ante un rival muy fuerte en casa. Se desempeña con mucho ritmo e intensidad, sabiendo hacer bien las cosas. Sabíamos que íbamos a sufrir y a pasar fases en las que íbamos a vernos agobiados. El equipo supo sufrir y hubo un arranque bueno nuestro, sufriendo menos», apuntó. Reconoció que la jugada del penalti «pudo haber cambiado el signo del partido para el equipo local, pero afortunadamente para nosotros quedó en nada. Tuvimos un remate de cabeza en el segundo palo que también pudo haber supuesto el gol. Al final, todo se igualó en la segunda parte y había sensación de peligro en las dos áreas».