El Mérida, a alargar su camino victorioso ante el filial celtiña

Tras la primera victoria de la temporada (2-0 al Pontevedra), el Mérida se presenta en Vigo para jugar contra el Celta B para enfrentarse este domingo a partir de las 17.00 horas al equipo filial con la intención de volver a sumar de tres en tres. Todo ello, para alargar las sensaciones cada vez más positivas que está ofreciendo el equipo conforme pasan las jornadas.

Hay margen de mejora, ya destacó el entrenador emeritense, Juanma Barrero, tras ganar al Pontevedra que «de nuevo, no me ha gustado cómo ha salido el equipo en la segunda parte», y este viernes, en la rueda de prensa previa al encuentro en tierras gallegas reconocía que su equipo tiene que «interpretar mejor cuándo toca posesión y cuándo no, como la semana pasada con el dos a cero» que permitió que el encuentro estuviera demasiado abierto. De todas formas, lo que sí está mostrando es que cada vez más se está sacudiendo lo de recién ascendido y va compitiendo cada vez mejor, adaptándose a la circunstancia del partido en cada momento, un aspecto que le hizo triunfar la temporada pasada.

Con todos disponibles, excepto Lluis Llácer, acertar el once titular se convierte en una quimera hasta para el propio técnico, tal y como reconocía el viernes: «De verdad que todavía no sé la alineación, hay días que cambio la alineación el domingo por la mañana porque el sábado por la noche duermo con dudas y llego justo al tiempo para tomar la decisión, y eso es bueno porque significa que todo el mundo está trabajando bien y me lo está poniendo difícil». De momento, no ha repetido dos alineaciones seguidas, en esta ocasión los cambios más llamativos estarían en el eje de la zaga con la vuelta de Erik Ruiz, la cual podría ser por Nacho González, que todavía no ha rotado, y la gran duda es si mantendrá la confianza en Carlos Cinta como delantero centro por segunda jornada consecutiva.

Enfrente va a estar «un buen filial» con las características propias de este tipo de equipos: «técnicamente muy buenos, con muchas individualidades que juegan bien, rápido y con mucho dinamismo». Es decir, que si tienen el día bueno, asegura el técnico romano, «le hace ocasiones a todo el mundo, por lo que hay que saber sufrir y buscar el acierto. Los tres de arriba son bastante buenos en el plano individual, muchos de los goles que llevan son de pura individualidad, juegan para llevarles el balón y que ellos decidan».