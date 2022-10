El Cacereño, segundo pese a todo

El fútbol siempre depara incongruencias. En realidad, no se le puede encontrar mucha más explicación más allá de un par de conceptos nada sesudos. Gana el que más goles hace y asciende el que más puntos suma. No hay mucho más. Lo demás no importa, incluso si juegas con virtuosismo. Si no concretas, sufres; si marcas, triunfas y eres feliz.

Por eso, intentar buscar teorías grandilocuentes resulta con frecuencia un error morrocotudo. Por eso es tan grande este deporte, aun cuando se torna espeso. El Cacereño no enamora, no suele levantar de los asientos al espectador por su juego postinero, pero las estadísticas le encumbran al éxito momentáneamente. Ese es el ejemplo, eso en realidad es lo que importa. Ahora es, contra cualquier teoría lógica, segundo clasificado tras ganar con apuros al Leganés B (2-1) para embolsar 12 sabrosos puntos, solamente superado por el Melilla, que tiene 15. Nada más que añadir, señoría.

Fue un duelo poco uniforme, y desde luego muy poco plástico. Los primeros 30 minutos fueron pobres, cercanos a la infamia competitiva, puede que de los ejercicios más flojos de los últimos años en el Príncipe Felipe. Todo ello ante un público que, generoso, tocaba las palmas queriendo animar, pero también aburrido por lo dudoso del espectáculo.

El mejor estaba siendo el lateral izquierdo local Gomis, con su impresionante despliegue y sentido táctico, además de saldar con nota sus duelos con el más talentoso futbolista pepinero, Navarro. Pero poco ocurría en las áreas, enemigas de unos y de otros.

Hasta el minuto 39 no hubo apenas más allá de un par de centros inconexos. Fue un tostón de órdago, en toda regla, con los dos equipos rivalizando en el sospechoso arte de dar pases al limbo.

Pudo marcar David Grande a centro de Bermu, pero el cabezazo del 9 verde de este domingo se marchó fuera. Era el minuto 37. Fue el antecedente de uno de los tantos del año, que se produjo justamente antes del asueto. Jugada apurada por banda tras una mala ejecución de un córner. Hubo apurada conexión Iván Fernández-Bermu y centro del primero al área para que el central Osumane Traoré, de proverbial escorzo, hiciera el 1-0.Golazo del defensa costamarfileño. Había merecido la pena la compensación de la primera media hora por ese tanto tan estético, de esos por los que su degustación merecen la pena una entrada de un partido de fútbol.

Segunda parte

El segundo tiempo empezó con la continuación del buen momento verde. Iván Fernández, todo esfuerzo, robó un balón que David Grande, con la colaboración de un defensa madrileño, transformó en gol. Medio gol es del 7 verde.

El entrenador llerenense del Leganés B, Carlos Martínez, retiró a Navarro puede que anunciando su rendición y dando la bienvenida a la derrota. En los locales salió el mexicano Telles, casi inédito hasta el momento, que en su segunda intervención mostró la clase que exhibió en Salamanca con un endemoniado lanzamiento a la derecha del meta madrileño.

Cuando menos se esperaba, con el Cacereño gustándose, una acción visitante ante lo que era hasta ese momento intachable defensa local acabó en el 2-1, obra de Alvaro José. Era la primera oportunidad nítida del filial. Quedaban 20 minutos.

Los verdes estuvieron cerca del 3-1 con un remate al palo de Karim (min. 79). Las dudas se incrustraron en la grada, pese a que el control del decano era palmario. Todo podía pasar en esa imprevisibilidad resultadista del fútbol.

Alfonso, que debutaba en la portería, salvó al Cacereño en la última jugada con un remate a quemarropa de Armenteros. Fue el epílogo para él. Una metáfora de lo que es el Cacereño en este momento: un equipo instalado en la vanguardia de la clasificación sin haber dado la impresión de brillar en los partidos.