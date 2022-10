El Coria pesca en el río revuelto del Don Benito

Al Don Benito le crecen los enanos y al Coria le sale todo. Así de simple podría ser el resumen de un derbi que se decidió a balón parado con un golazo de falta de Álvaro Traver en el tramo final de la primera parte. El Coria, que se quedó con uno menos en la segunda parte, hizo bueno el gol del ‘10’ cauriense para llevarse los tres puntos del Vicente Sanz ante un Dépor que generó ocasiones y que mereció más premio.

No empezó mal el partido el equipo local, el Dépor, ante un Coria que salió al partido con la clara premisa de que la ansiedad del rival por hacer gol y conseguir un triunfo les fuera regalando metros a los de Urquía con el pasar de los minutos en la primera mitad. Pero el primer acercamiento fue para los rojiblancos. El canario Josué lo intentó con una buena internada en el área, pero su pase atrás no encontró rematador y la defensa despejó el peligro sin mayores apuros. Luego fue Manu Molina el que probó fortuna con un golpeo desde la frontal que no encontró portería y que volvió a repeler la férrea defensa cauriense.

En esas, el Don Benito, como en anteriores partidos, se diluyó en su ímpetu inicial y las fuerzas comenzaron a igualarse. El Coria, mientras, a lo suyo. De hecho, los visitantes solo lograron generar peligro a balón parado durante los primeros 45 minutos. Pedro Melli, con un fuerte remate de cabeza, casi hace el primero a la salida de un córner, pero una gran mano salvadora de Dani Simón impidió que subiera el gol al marcador. Acto seguido reaccionó el Dépor con una gran llegada de peligro en la que Josué finalizó un buen servicio de Manu Molina, pero el remate del delantero canario no fue bueno y se acabó yendo alto.

Y como suele ser habitual en el fútbol, perdonar pasa factura. Tanta que poco antes del descanso el Coria se puso por delante con un golazo de falta directa de Traver. El ‘10’ golpeó el balón de manera majestuosa desde unos 25 metros. Fue tan ajustado el disparo que Dani Simón apenas pudo palmear el esférico y acompañarlo en su camino hacia el fondo de la portería. Antes del descanso Espinar gozó de un remate a saque de esquina que se marchó alto.

Reacción rojiblanca

La reacción rojiblanca se prolongó durante el comienzo de la segunda mitad. Los dombenitenses, ante la necesidad imperiosa de ir hacia adelante en busca del empate, y apremiados por la lógica impaciencia de la parroquia local, salieron al ataque. De hecho, no había hecho más que reanudarse el partido cuando Josué mandó al larguero un disparo desde media distancia que sorprendió a propios y extraños. Se salvó por poco el Coria de haber visto cómo el Don Benito empataba el partido nada más volver de la caseta. Poco después fue Carlos López el que sirvió un gran centro al que no llegó Lolo Pavón por poco con todo a placer en el segundo palo. Luego, de nuevo Josué, volvió a generar peligro con una volea desde la frontal que se estrelló en un jugador rival.

Una ocasión tras otra para el Deportivo Don Benito en un buen arranque de la segunda mitad. Sin embargo, volvió a quedar patente que los rojiblancos tienen un evidente problema de cara a puerta. Y es que los de Roberto Aguirre siguieron encadenando llegadas al área, como por ejemplo otro remate de Rafa Ortiz que se marchó desviado. En esas, todo parecía ponerse a favor para lograr el empate cuando mediada la segunda mitad el árbitro expulsó por roja directa a Santi Luque por una entrada sobre Manu Molina. Rigurosa cuanto menos. Aún así el Coria supo defenderse con uno menos sobre el terreno de juego hasta que el árbitro, consciente de su decisión, medió justicia poco después expulsando a un jugador del Don Benito. Álvaro García, tras una plancha sobre un jugador celeste, fue expulsado.

El segundo, muy cerca

Con diez sobre el campo por parte de ambos equipos fue el Coria el que gozó de varios acercamientos casi consecutivos que bien pudieron haber bastado para sentenciar el encuentro. Primero fue Cera el que finalizó una gran contra fabricada por un incansable Nané, mientras que luego fue Alberto el que casi hace el segundo con un golpeo dentro del área que se marchó a córner. Nané, en otra llegada, se fabricó un disparo cruzado que se marchó rozando el palo ante la pasiva mirada de la defensa del equipo local.

En los minutos finales el Don Benito lo intentó con más corazón que cabeza sin lograr nada más que una ocasión clara en las botas de Álex Herrera con una volea que se marchó fuera.

Roberto Aguirre: «Hoy no puedo reprochar nada al equipo» Roberto Aguirre, entrenador del Don Benito, volvió a salir a rueda de prensa con la resignación de ver un buen partido de su equipo que se queda sin premio, ahora ante el Coria. A juicio del ovetense, fue el partido en el que más dominio tuvo su equipo. «No puedo reprochar nada a los jugadores porque hemos hecho suficiente para haber tenido otro resultado», expresó el técnico rojiblanco tras el encuentro. Aún así, Aguirre reconoció que a diferencia de otras ocasiones «hoy me cuesta buscar esa crítica porque el equipo ha tenido un buen comportamiento». Dijo que su equipo defendió bien y atacó bien. «Más no se le puede pedir a los jugadores», añadió. Sobre el estado anímico de los jugadores, Aguirre manifestó que «siempre que pierdes estás dolido», aunque reconoce que sus jugadores son conscientes de que tuvieron muchos aciertos para haber obtenido un premio mayor ante el Coria.