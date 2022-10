Paula Josemaría y Ari Sánchez vuelven a chocar contra su bestia negra

El maratón de pádel que empezó en septiembre en Cascais no ha terminado de la mejor forma para Paula Josemaría y Ariana Sánchez, pero a pesar de todo el balance es de excelente. La extremeña y la catalana, que este domingo volvieron a chocar contra su bestia negra en la final del Adeslas Santander Cantabria Open, Gemma Triay y Alejandra Salazar (2-6 y 1-6), pueden presumir de ser la única pareja que ha jugado todos los partidos: 21.

Esto significa que han llegado a las finales de los cinco torneos jugados después del parón veraniego. Ganaron los tres primeros: Cascais, Suecia y Madrid (master) y cedieron en los dos últimos, Amsterdam y Santander. Y hay que recordar que venían de ganar el Málaga Open, la última cita antes de las vacaciones.

En este tiempo Paula y Ari han mostrado un nivel espectacular, desplegando un pádel de muchos quilates que les ha llevado hasta lo más alto del ranking World Padel Tour. Para la extremeña era la primera vez, la catalana ya lo había logrado en el pasado. También lideran la Race 2022, la clasificación del año. Gemma y Ale les recortarán puntos en ambas clasificaciones tras su triunfo en Santander, pero el número uno, de momento, no para.

Bajón de juego

Dos juegos duró la final para Paula Josemaría y Ari Sánchez. Los dos primeros, los dos ganados por ellas. Ese 2-0 en el marcador les ponía todo de cara. Pero a la tercera, un click cambió en su juego. Gemma y Ale ganaron su servicio. 2-1 y al banco. Gustavo Pratto, técnico de la catalana y de la extremeña, les advirtió contra la relajación. Era tarde. La maquinaria de Triay y Salazar, número uno hasta hace un par de semanas, ya se había puesto en marcha y lo devoró todo. Ganaron ocho juegos seguidos para llevarse la primera manga con un 2-6 a su favor e iniciar la segunda 0-2 arriba. Ahí reaccionaron las líderes del ranking con un contrabreak que abría una puerta a la esperanza (1-2). Un espejismo. Los diferentes puntos enloquecían al público del Palacio de los Deportes de Santander llevando un juego tras otro hasta el punto de oro, pero el dominio lo iban a mantener la menorquina y la madrileña. Gemma y Ale, logrando de nuevo dañar la defensa de las Paula y Ari, y se hacían con un break en el cuarto juego para mantener la ventaja con un 3-1.

La de Moraleja y la de Reus no encontraban resquicios por los que hacer daño a dos jugadores que acababan de pasar por un bache, pero ya es cosa del pasado. No aflojaban, no cedían nada más y se llevaban el set por 1-6.

Era la décima final que enfrentaba a ambas parejas este año. El balance es de seis triunfo para Triay y Salazar y cuatro para Josemaría y Sánchez.

El circuito para ahora una semana. Siete días donde las jugadoras podrán tomarse un respiro y recuperar fuerzas para el Menorca Open, que se disputará la semana que viene.

En el cuadro masculino en Santander ganaban Paquito Navarro y Martín Di Nenno (6-2 y 6-0 a Fernando Belasteguín y Arturo Coello) en el que es su último torneo juntos.